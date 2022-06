“La vida es genial”: Britney Spears posa en bikini a los 40 y muestra que está en su mejor etapa

Si alguien la ha estado pasando muy bien en los últimos meses, esa es Britney Spears: en noviembre de 2021 recuperó su libertad legal tras 13 años de tutela, se casó con Sam Asghari, estrenó nueva mansión y un millonario acuerdo para un libro con sus memorias.

Las cosas no podrían estar marchando mejor para la famosa, que en estos últimos días ha decidido celebrar la vida a propósito del buen clima de verano, sorprendiendo a sus 41.6 millones de seguidores con un posado en bikini.

La famosa arrebató más de 195 mil ‘me gusta’ y cientos de elogios que recalcaron lo feliz que se ve en esta etapa de su vida, cautivando además con sus curvas al natural y gran sensualidad.

La intérprete de Toxic aprovechó su residencia recién comprada por 11.8 millones de dólares para presumir de su silueta a los 40 años portando un bikini de color azul y también su nuevo corte de pelo. Asimismo, se dejó fotografiar al lado de su esposo y su perro.

Britney Spears reveló que todavía no se ha ido de luna de miel pues está en pleno proceso de mudanza después de la romántica boda celebrada hace días.

“Todavía no me he ido de luna de miel... Me casé y me mudé a una nueva casa al mismo tiempo. No ha sido lo más inteligente. Todo es nuevo, piscina nueva, cocina nueva,cama nueva... ¡Creo que estoy en shock!”, explicó, según Hola.

“El cambio es genial. Como dicen mis hijos... ¡Es cool! Me di un buen chapuzón en la piscina. Tiene tanta luz... es genial para relajarse. Y además tiene un tobogán, me tiré cuatro veces ¡iba muy rápido! Me corté todo el pelo y mi marido me acaba de hacer un filete. La vida es genial”, agregó.

En definitiva, se le ve más feliz que nunca a sus 40 años y este episodio abre un nuevo capítulo en su vida, marcada por la independencia legal y financiera. Solo le queda poder cumplir uno de sus grandes sueños: volver a ser madre.