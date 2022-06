Bailando en avión Shakira festeja nuevo logro en medio de su polémica separación de Piqué

Shakira sigue brillando tras su separación de Piqué, y es que la colombiana está cosechando éxitos en su carrera y luce más hermosa y espectacular que nunca.

Sus fans coinciden en que la cantante ahora tiene un brillo especial, y se siente más feliz y segura, y así lo demuestra en cada publicación en sus redes.

Shakira no solo está triunfando en el programa Dancing With Myself, donde es jurado al lado de Nick Jonas, también acaba de estrenar el tema Don’t you worry junto a Black Eyed Peas y David Guetta.

La famosa se ha mostrado más hermosa, y sexy que nunca, bailando, moviendo sus caderas como de costumbre, y con la mejor actitud.

Shakira festeja nuevo logro bailando y luce espectacular

Recientemente, la cantante publicó un video en su cuenta de Instagram en el que dejaba ver el tras cámaras de su video Te felicito junto a Rauw Alejandro para festejar que superó los 150 millones de vistas.

“Tengo los mejores fans del mundo! No puedo creer que #TeFelicito acaba de pasar los 150 MILLONES DE VISTAS en @YouTube y ya cuenta con más de 100 MILLONES DE REPRODUCCIONES en @spotify 💋Para celebrar les dejo un vídeo especial detrás del set del vídeo en mi canal de YouTube!”, escribió la cantante.

Pero, además, Shakira publicó en redes un video en el que aparece bailando en un avión el tema con una nueva coreografía, para festejar este nuevo logro.

En el video se ve a la colombiana con un short y blazer blanco, con top de encaje y transparencias amarillo, y el cabello suelto, luciendo elegante y sexy.

“Sí, estamos orgullosos de ti reina”, “te mereces lo mejor de este mundo”, “wow que bien le sienta la soltería”, “se ve más hermosa que nunca”, “bravo Shaki, te mereces todo lo bueno, disfruta y ya no pienses en Piqué”, y “brilla con esa luz tan hermosa que tienes”, fueron algunos de los comentarios en redes.