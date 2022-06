No va más: Ezra Miller no seguirá en el universo de DC y Warner se plantea el futuro del personaje

El futuro de Ezra Miller en el mundo del espectáculo es cada vez más incierto. Tras ser arrestado dos veces el año pasado, intentar estrangular a una fan, varias órdenes de alejamiento y la acusación de manipular menores en su propia “secta”, el actor se encuentra desaparecido de las autoridades.

La mayor preocupación ha recaído en Warner, además del mismo Miller, ya que el actor es la estrella principal de su futura y ambiciosa cinta ‘The Flash’, que se presentaba para la compañía como un evento épico que fijará las bases de las historias del Universo Extendido de DC de ahora en adelante.

Sin embargo, los numerosos problemas del actor de 29 años con la ley están manchando su imagen y directamente la de Warner y DC Films, que ya había tenido problemas con la polémica alrededor de Amber Heard y el juicio con su ex esposo, el actor Johnny Depp, puesto que existe una posible amenaza de boicoteo a la cinta si Warner no prescinde de la actriz que interpreta a Mera, tras haberse ganado el rechazo del público al perder el juicio por difamación contra Depp.

Miller no formará más parte del DCEU

De acuerdo con Deadline, Warner y David Zaslav, el CEO de la compañía, tienen muchas esperanzas puestas en la cinta que les ha costado 200 millones de dólares y que cuenta con Andy Muschietti en la dirección y apariciones estelares como el Batman de Michael Keaton.

Según el medio citado, el estudio habría intentado ayudar al actor, sin éxito, y ahora la estrategia es esperar a que las aguas se calmen, puesto que descartar a Ezra de la cinta sería imposible ya que es un personaje integral en la mayoría de las escenas, puesto que salen versiones de su personaje de distintos multiversos y todas fueron interpretadas por Miller.

“Warner no gana nada con esto (...) Este es un problema heredado para Zaslav. La única esperanza es que el escándalo se rebaje de aquí al estreno de la película y esperar que salga lo mejor posible”.

Zaslav ha afirmado que Ezra Miller no formará parte del futuro del universo cinematográfico de DC y que Warner está estudiando tres posibilidades para el estreno de ‘The Flash’: restringir la campaña publicitaria de la película, estrenarla directamente en HBO Max (con la pérdida económica que eso supondría) o estrenar la película en cines y dejar a Miller en segundo plano si su situación no mejora. The Flash tiene pautado estrenarse el 23 de junio de 2023.