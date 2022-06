Jennifer Lopez se refirió a Emme utilizando pronombres de género neutro en su última presentación en vivo

Hija de Jennifer López recibe críticas por su look Instagram

Jennifer Lopez realizó una presentación hace unos días, donde hizo un dueto con su hija Emme, sin embargo, cuando la presentó, llamó la atención que nunca utilizó pronombres de género femenino.

La cantante se presentó en Los Ángeles e invitó a Emme Maribel Muñiz, de 14 años, a subir al escenario con ella en la Gala Blue Diamond de “LA Dodgers Foundation”.

La también actriz le dijo a la multitud de asistentes que Emme es su “pareja de dueto favorita”: “La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este, y le pido que cante conmigo todo el tiempo, y no lo hace. Así que esta es una ocasión muy especial”.

Jennifer Lopez demuestra ser una excelente madre y respeta las decisiones de sus hijos

“Está muy, muy ocupade, tiene la agenda llena y es muy care”, bromeó JLo, y luego añadió: “Me cuesta cuando sale. Pero vale cada centavo porque es mi compañere de dueto favorito de todos los tiempos. Así que si me haces el favor…”

Jennifer López cantó junto a su hije “A Thousand Years” de Christina Perri. En la presentación, Emme llevó un micrófono pintado con los colores del arcoíris y también cantó partes de las canciones “Born in the USA” de Bruce Springsteen y “Let’s Get Loud”, de su madre.

Esta presentación tan especial no solo forma parte de una de las pocas veces que Emme se subió al escenario para contar junto a su mamá, Jennifer Lopez, sino que al estar en el mes del orgullo LGBTIQ+, el que la estrella usará el lenguaje no binario para presentar a uno de sus hijos, adquiere mucha más importancia.