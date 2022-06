Actriz de ‘Grey’s Anatomy aseguró que el actuar en esta serie le afectó su salud

La serie médica ‘Grey’s Anatomy’ no pierde vigencia, sobre todo cuando sus personajes más emblemáticos siguen dando de qué hablar, tal y cómo lo ha hecho la actriz Sandra Oh, recordada y querida por todos tras interpretar durante 10 temporadas a Cristina Yang.

Y es que esta destacada estrella de la televisión ha demostrado que es muy sincera y que no puede ocultar lo que le sucede, tanto que hay quienes aseguran que su sinceridad le hizo salir de esta producción, pues cada vez era más difícil lidiar con ella, pues según revelaron sus compañeros, ella solía quejarse a cada rato por las largas horas de grabación. De ahí que recientemente declaró a los medios que ella estaba agotada y que el hecho de estar en esta producción le afectó notablemente su salud.

Con esto, no solo dejó a todos atónitos, sino que dejó claro que ella ya no estaba dispuesta a seguir “destruyendo su salud”, pues era algo que además de estar visible, le causó muchas afectaciones de las que aún se lamenta, pero aseguró que ya no volverá a aceptar este tipo de situaciones en el set de grabación.

Sandra Oh aseguró que el estar en ‘Grey’s Anatomy le afectó su salud

Con el pasar del tiempo, la actriz que interpretó a Cristina Yang en la famosa serie ‘Grey´s Anatomy’ se sinceró y dejó claro su pesar por haber tomado por tanto tiempo como prioridad a su trabajo. Esto le generó una gran cantidad de incomodidades, así como afectaciones en su cuerpo y en su piel.

“Cuando las personas están en puestos de gran responsabilidad privilegiados y extremadamente sorprendentes como este. Creo que me di cuenta de que tu salud personal es lo primero. Honestamente, me enfermé. Creo que todo mi cuerpo estaba muy, muy enfermo. Aunque sigues trabajando, es como, ‘Oh, no puedo dormir. Oh, me duele la espalda, no ‘No sé qué le pasa a mi piel”, esto fue lo que expresó la actriz durante su participación en Actors on Actors Variety.

Además reiteró que el estrés la consumió por completo hasta el punto de no tolerarse ni ella misma y no lograba encontrar reposo en ningún momento, pues su cuerpo estaba colapsado.