3 películas populares en lo que va de junio que no te puedes perder

Este sexto mes del año ha contado con Netflix trayendo interesantes producciones que han arrasado tras su estreno, como es el caso de ‘Interceptor’ y ‘Garra. Junto a estas, también hay otras cintas que se han robado la atención de los suscriptore y se han colocado entre las más populares.

Durante estos recientes días, los usuarios del gigante de streaming han optado por ver historias que van desde una divertida cinta de animación, otra de drama y que está basada en hechos reales, así como una de ficción que está llena de suspenso. Es por eso que en esta oportunidad te traemos la selección de las cintas que más están viendo esta semana para que te distraigas este fin de semana:

Pollonejo y el hámster de la oscuridad

Esta cinta animada narra las aventuras de un peculiar explorador, quien debe hacer equipo con dos amigos para encontrar un poderoso artefacto. La sinopsis que nos da Google nos cuenta: “Chickenhare and the Hamster of Darkness es una película de comedia de aventuras animada por computadora de 2022 producida por nWave Pictures y dirigida por Ben Stassen y Benjamin Mousquet; está basado en la novela gráfica Chickenhare de Chris Grine”,

Árboles de paz

Esta conmovedora cinta dramática basada en hechos reales cuenta cómo cuatro mujeres de diferentes orígenes conviven cuando permanecen escondidas durante el genocidio de Ruanda, por lo que ante la catastrófica situación, forjan una hermandad inquebrantable. Está disponible en Netflix y tiene una duración de 1 hora y 38 minutos.

Los cuatro jinetes del Apocalipsis

Por último, tenemos este filme de suspenso. La historia está protagonizada por un detective que no ha podido superar la muerte de su esposa y mientras investiga un caso, descubre una inquietante conexión entre él y unos asesinos en serie, un vínculo cuyas pistas le llevan a “Los cuatros jinetes del apocalipsis”.