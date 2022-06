Todas las películas de Spider-Man que estarán llegando a Disney+

Para los fans de Spider-Man, el año 2021 jamás será olvidado. El mes de diciembre trajo consigo el estreno de Spider-Man: No Way Home, una de las películas más esperadas de los últimos años y la que hizo realidad el sueño de ver lo que todos querían: el spiderverso.

La cinta de Jon Watts fue una de las películas más taquilleras de la historia, contando con la participación de las tres generaciones distintas de Peter Parker del cine que hemos tenido. Ahora, muchos están a la espera de que llegue a algunas plataformas de streaming y, además de esto, se ha confirmado que volverá a estrenarse en los cines de Norteamérica en una versión extendida.

Todas las películas de #SpiderMan (con excepción de No Way Home) ya fueron registradas en el servidor local de #DisneyPlus por lo que llegarán en las próximas semanas a la plataforma. pic.twitter.com/CX9IzY2fSJ — Disney+ Star Latino (@DisneyPlusStar_) June 17, 2022

Sin embargo, otra de las grandes noticias que trascendió es que la plataforma de Disney+ estará añadiendo todas las películas del arácnido a su catálogo, desde las protagonizadas por Tobey Maguire a principios de los años 2000, pasando por las dos de Andrew Garfield, hasta las de Tom Holland, además de la animada que tiene a Miles Morales como protagonista, ‘Into the Spider-Verse’.

La noticia fue tan bien recibida que provocó que el nombre del héroe se volviera tendencia en redes sociales, mostrando la emoción y alegría de los internautas. “Todas las películas de #SpiderMan (con excepción de No Way Home) ya fueron registradas en el servidor local de #DisneyPlus por lo que llegarán en las próximas semanas a la plataforma”, señala una de las tantas cuentas populares que difundieron la noticia.

Aún no se sabe la fecha de llegada pero lo que sí se sabe es que será durante este año 2022 que lo hagan, aunque está la excepción de No Way Home, que estará llegando primero a HBO Max, como ya había sido anunciado. Estos estrenos de Spider-Man se unen a los ya anunciados de las series antes de Netflix que se unirán a Disney para así formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel.