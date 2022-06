Samuel L. Jackson afirma que prefiere trabajar con Marvel que ganar un Óscar

Existen grandes actores que jamás han alzado una estatuilla del Oscar o han tardado más años de lo esperado en obtener uno, pero eso no cambia su importancia e influencia dentro de la industria. Uno de ellos es el legendario Samuel L. Jackson.

Samuel L. Jackson tuvo una de oro con Tiempos Violentos en 1994, cuando él tenía 46 años. Sin embargo, el actor no se hizo con el prestigioso premio, pero eso no detuvo la gran carrera que ya Jackson había estado y que, hoy en día, sigue construyendo. El actor se ha involucrado en más de 200 proyectos de todos los géneros y presupuestos posibles, demostrando que no tiene miedo a tomar riesgos y que tiene un amplío rango actoral.

Por supuesto, en la actualidad, han sido las grandes franquicias de ciencia ficción las que han cementado a Jackson en el olimpo de los actores en roles emblemáticos. Para la compañía de Disney, específicamente, interpreta personajes en sus más grandes franquicias que son Marvel y Star Wars.

“Una vez que lo superé hace muchos años, ya no fue la gran cosa para mí”

En una reciente charla con Los Ángeles Times, el actor aseguró que prefiere trabajar como Nick Fury que buscar papeles que lo puedan llevar al Oscar y habló sobre cómo recibió la noticia de que recibiría un Oscar honorífico:

“Tan hastiado como quería estar al respecto, ya sabes, pensando: “Bueno, debería haber ganado un Oscar por esto o debería haber ganado por aquello y no sucedió”, una vez que lo superé hace muchos años, ya no fue la gran cosa para mí. Siempre me divierto asistiendo al Oscar. Siempre espero recibir una canasta de regalo por ser presentador.”

Jackson siguió, admitiendo que se divierte más en papeles creativos, que en los que les aseguran que podría obtener un Óscar interpretándolos: “Pero por lo demás, ya lo había superado. Nunca dejaría que el Oscar fuera una medida de mi éxito o fracaso como actor. Mi criterio de éxito es mi felicidad ¿Estoy satisfecho con lo que estoy haciendo? No estoy haciendo películas para perseguir premios. Ya sabes: “Si haces esta película, ganarás un Oscar.” No, gracias. Prefiero ser Nick Fury. O divertirme siendo Mace Windu con un sable de luz en la mano.”