“Representan mucho para muchas personas”: Dan a conocer la presentación completa de Anahí en el concierto de Karol G

Karol G y Anahí siguen acaparando las redes sociales con la presentación sorpresa que hicieron para los fans. Y es que nadie esperaba que la intérprete de “Bichota” invitara a la ex RBD a cantar con ella durante el concierto que ofreció en la Ciudad de México.

Las cantantes se unieron en el escenario para interpretar “Sálvame”, uno de los éxitos de RBD que marcó la carrera de Anahí. Aunque la también actriz ya había tenido algunas presentaciones pequeñas, este fue su regreso a los escenarios frente a una audiencia masiva tras 11 años de ausencia.

Ahora, el video oficial de la presentación fue publicado en el canal @anahichannelone en Youtube para el deleite de los fans.

Lejos de ser “una presentación más”, quedó claro que la unión de Anahí y Karol G encendió la nostalgia a tope y los seguidores de ambas, especialmente los que fueron “generación RBD”, no han dejado de agradecerles por dar una muestra de sororidad y de entrega.

“Es el momento único, mágico e inolvidable. Nunca olvidaré ese día, siempre estará en nuestros corazones. El universo conspiró. Muchas gracias por este momento Anahi y Karol G”. “Esta presentación me regaló 10 años más de vida y la esperanza de creer que algún día nos volveremos a encontrar. Te amoooo Anahí️”. “Representan mucho para muchas personas”. “De verdad que puede haber mil versiones de la canción Sálvame pero nadie va a cantar esa canción como Anahi con ese sentimiento que solo ella le da y como nos transmite tanto esa canción con solo oírla cantar que tiembla el escenario tienes un momento todos somos uno”. “Lloro porque la reacción en ver a Anahí en el show enseña que fuerte la generación RBD es!”, expresaron los fans.

La emoción de Anahí siguió al máximo tras su poderosa presentación

“El día del concierto llegué a mi casa y primero, pues claro con mi esposo, con mi hermana, con Jorge mi cuñado, mi mamá, estábamos muy emocionados y veíamos los videos, los volvimos a ver y los volvimos a ver, y ya después pues todo mundo se fue a dormir y yo… 5:30 de la mañana y yo seguía, pero es que no podía, de verdad no podía parar de llorar era una cosa de que así con hipo, no tienen una idea. Entonces recibo un mensaje por ahí y era de Karol y me dice ‘No puedo dormir’ y yo ‘Ay Dios mío, yo tampoco”, reveló Anahí.

“A las personas que estuvieron en ese concierto, no sé si algunas de esas personas estén aquí en este live, no tienen una idea de lo que hicieron por mí, como mucho más allá de gritarle a un artista cuando sale al escenario, que por supuesto eso es maravilloso, porque para todos los artistas eso es el alimento , pero fue mucho más allá porque tanto tiempo sin pasearme y no era mi concierto, no era mi escenario, ellos no iban a verme a mí”, agregó.

Para Karol, haber compartido show con Anahí fue un sueño hecho realidad.

“Es un momento muy emotivo porque soy super fan, super fan, super fan; y dos, porque ella estaba muy nerviosa porque llevaba 11 años sin salir a los escenarios”, relató la colombiana. Posteriormente en Instagram, publicó un emotivo mensaje en el que se lee: “...Fue increíble ver cómo a pesar de los años de ausencia, aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste porque tenías otros ideales y aceptaste la mía LA MÍA!”.