Los memes que dejó Evaluna Montaner tras comerse su placenta

Aunque no es una práctica nueva ni mucho menos descubierta por ella, los usarios en redes sociales aún no pueden creer que Evaluna Montaner se haya comido su placenta luego de dar a luz, algo que también se conoce como placentofagia. Las reacciones se han convertido en memes que no paran de reproducirse.

Para nadie es un secreto el estilo hippie de Camilo y Evaluna, algo que demuestran en su vestimenta y forma de pensar. Algunos incluso los consideran extraños o extravagantes, pero nada les quita que son una de las parejas más estables y amorosas de la actualidad.

Lo cierto es que haberse comido su placenta resultó bastante extraño para sus seguidores, tanto que los memes están precisamente enfocados en su reacciones.

Los mejores memes sobre Evaluna y el haberse comido su placenta

Si aún no sabes qué es la placenta, pues te contamos que de acuerdo a Mayo Clinic, “es un órgano intrincado que nutre al feto en crecimiento, mediante el intercambio de nutrientes y oxígeno y la filtración de desechos a través del cordón umbilical”.

Sin embargo, los expertos consideran que NO es una buena idea, ya que podría ser perjudicial para la salud, e incluso la del bebé. “Las preparaciones (para comerse la placenta) no eliminan por completo las bacterias y virus infecciosos que podría contener”, apunta el sitio web.

Y finalmente, Mayo Clinic indica que los beneficios de hacerlo, como reducir la depresión o sangrado postparto, no están evidenciados científicamente, por lo que no es un hábito recomendado.

Los memes en redes sociales por Evaluna y su placenta:

Fans defienden a Evaluna por haberse comido su placenta

Por supuesto, muchas mujeres salieron en defensa de la hija de Ricardo Montaner, asegurando que es algo común e incluso algunas compartieron su experiencia con ello.

“Yo hice lo mismo! Tiene su explicación del por qué no se cocina ni nada. La placenta se reseca y luego se tritura y se mete en cápsulas”. “¿Y tanto desinformado en los comentarios? La placenta se procesa y se vuelven pastillas. Aporta demasiados nutrientes no piensen que la sacan y se la comen cruda”. “A ver pero dice que la ENCAPSULARON!!! o sea pasó por un proceso!!”. “Es súper normal comer la palcenta después del parto, no entiendo por qué se escandalizan en los comentarios”, fueron parte de los mensajes que dejaron para apoyarla.