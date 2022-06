HBO trabaja en una secuela de “Game of Thrones” con Kit Harrington como protagonista

La prensa estadounidense destacó esta semana las gestiones que estaría realizando HBO para realizar una secuela de su exitosa serie “Game of Thrones”, con la historia del personaje interpretado por el actor británico Kit Harrington, Jon Snow.

Según versiones entregadas por The Hollywood Reporter, ejecutivos de la cadena de televisión norteamericana están trabajando en el “desarrollo temprano de su primera secuela de su exitoso drama de fantasía”, con una “serie derivada de live action centrada en el personaje favorito de los fanáticos, Jon Snow”.

Dicho proyecto, indica el medio, traería de regreso a Harrington “si la serie avanza” y en él se desarrollaría una historia desde el momento en que la serie puso fin a sus ocho temporadas. “Cuando Jon Snow descubrió que su verdadero nombre era Aeron Targaryen, un posible heredero del Trono de Hierro. En la final de la serie fue exiliado de Westeros y viajó al norte del Muro con los Wildlings para dejar su antigua vida”.

El universo expandido de “Game of Thrones”

Junto con el retorno de Harrington a la trama, HBO también considera el regreso de otras actrices a este proyecto, quienes darían un “audaz vuelco a la temporada final de Game of Thrones”.

En ese contexto, nombres como los de Maisie Williams, en su papel de Arya Stark; Sophie Turner, como Sansa Stark; y Gwendoline Christie, como Brienne of Tarth, son los que más adeptos suman entre los encargados de crear la nueva historia.

La decisión de HBO de llevar adelante este proyecto viene de la mano, asegura el medio, de las exitosas experiencias que otras compañías, como Disney+ con sus marcas “Star Wars y Marvel”, han tenido al desarrollar secuelas centradas en varios de los personajes de sus historias originales, como fueron los casos de “WandaVision”, protagonizada por Elizabeth Olsen, y “Obi-Wan Kenobi”, con el retorno de Ewan McGregor al papel que interpretó en la segunda trilogía del filmes de “Star Wars”.

LEE MÁS: Stranger Things: ¿Qué personaje podría morir en el Vol. 2?

LEE MÁS: ¿Quién es quién en ‘House of the Dragon’, la precuela de ‘Game of Throne’

El medio expone además que con este nuevo proyecto, HBO ya suma siete producciones de “Game of Thrones” en vías de desarrollo, entre los que se cuentan la precuela de live action “House of the Dragon”, que se estrenará el 21 de agosto en el canal de cable; y las producciones “10.000 Ships”, “9 Voyages”, “Dunk and Egg”; y la precuela animada de “The Golden Empire”, entre otras.