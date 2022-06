“Tarzán no sabe ni multiplicar”: Se burlan del participante de El Desafío por no resolver matemáticas

Así era Tarzán del 'Desafío The Box' antes Instagram @tarzandelasierra

El Desafío The Box es uno de los programas más vistos de las noches colombianas, pues reúne a todos los participantes con las capacidades perfectas para enfrentarse físicamente ante las pruebas. Además de eso, tienen que convivir entre ellos las 24 horas del día, lo que genera que muchos lleguen a su límite en todo el sentido de la palabra.

Cada vez que pasa cada noche, las pruebas y los retos se van intensificando, poniendo al limite la paciencia y capacidades de todos. Esta noche, los grandes ganadores fueron el equipo Beta, quienes se fueron a celebrar con una cena al lado de Gabriela Tafur. Quienes no estaban disfrutando mucho su noche, era el equipo beta, que a parte de llevarse los chalecos, se llevaron el castigo de tener que resolver unos problemas matemáticos, teniendo en cuenta que no todos son fuertes en esta materia.

En medio de eso, Tarzán se puso a resolver los problemas, pero estaba tan perdido que incluso les pregunto a sus compañeros que cómo se multiplicaba “¿Cómo se empieza a multiplicar, uno por cuatro o seis por cuatro” lo que generó mucha burla en redes sociales “Tarzán preguntando cómo se hace una multiplicación y Emily diciendo que no se sabe las tablas” “Un desafío de números, Tarzán Paila”.

Pero eso no fue todo, de hecho, otro momento demasiado gracioso fue cuando Tarzán resolvió el primer problema “la primera es cien” a lo que sus compañeras en medio de burla le dijeron “ya hace rato la hicimos” a lo que él contestó con una risa de pena.

Obviamente en redes sociales se burlaron más del asunto “Tarzán: “Yo y que no sé dividir y me salieron todas las divisiones celestiales” “Jamás en toda mi santa vida pensé decir esto: Tarzán ¿Auxilio que me pasa?”