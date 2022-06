Matilda en Netflix se llena de críticas por las nuevas versiones de Tronchatoro y la Señorita Miel

Netflix se ha encargado de regalarle un poco de nostalgia a sus espectadores y luego de mostrar un avance de Merlina, se luce ahora al dar a conocer el tráiler de su nueva producción: “Matilda, de Roald Dahl: el musical”, que trae de vuelta a la tierna niña mágica junto a Tronchatoro y la Señorita Miel.

Conoce la excepción a las reglas. ‘Matilda de Roald Dahl el musical’ llega a Netflix en diciembre. pic.twitter.com/JaTNh0qTpg — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 15, 2022

Los refritos han sido la apuesta de los productores en los últimos años y aunque algunos no han sido nada exitosos, ellos siguen apostando a los recuerdos de algunas producciones que marcaron a toda una generación.

En 1994 llegó a las pantallas la cinta que fue dirigida por Danny DeVito y se convirtió en un éxito rotundo. Ahora se podrá disfrutar de su nueva versión con un formato musical y con nuevas actrices en los icónicos personajes.

Las críticas por la nueva Tronchatoro y la Señorita Miel

La nueva Señorita Miel

Quien le dará vida a la dulce profesora de Matilda será la actriz inglesa Lashana Lynch, quien interpretó a Capitana Marvel en “Doctor Strange in the multiverse of madness”.

En mi fb personal me estan saliendo muchas imagenes de la nueva peli de matilda.... y tambien muchos pendejetes con comentarios demasiado racist4s hacia la nueva "Señorita Miel".... tienen caca en la cabeza o que onda?

Adjunto imagenes? pic.twitter.com/XeiYle15Br — 🌻Asotadora 🌻 (@Asotadora_) June 16, 2022

Su personaje ha generado algunos encontronazos en redes sociales entre quienes critican la inclusión forzada que pretende la industria y entre quienes apoyan que la nueva señorita Miel sea de color.

“Todo bien Netflix pero porque forzar la inclusión con personajes que son emblemáticos?”, “No tiene sentido ahora que la señorita Miel sea sobrina de Tronchatoro”, “Qué le pasa a la gente que critica que la nueva maestra de Matilda sea de color?”, “La señorita miel negra, perfecto”, “Y porque no volvieron a todo el reparto negro y se hubiera quedado todo bien porque la señorita Miel es sobrina de Tronchatoro”, se lee en las redes sociales.

La nueva Tronchatoro

La recordada villana de la historia y directora del colegio Crunchem Hall, Tronchatoro estará a cargo de nada más y nada menos que Emma Thompson, conocida por su protagónico en “La nana mágica: Nanny McPhee”.

Sin embargo, algunos internautas no se mostraron a gusto y criticaron lo irracional de que sea la tía de la señorita Miel, que ahora es de color.

Ya vi a la nueva Tronchatoro de la versión de Netflix y perdón pero esa señora no se ve con la fuerza suficiente para agarrarme de las trenzas y mandarme a volar, en este caso si puedo decir que la original es insuperable pic.twitter.com/sNMJPBxTYM — LaChina 🧡 (@LaChinatriple) June 15, 2022

“Mi pregunta es ¿Si Tronchatoro es tía de la señorita miel, porqué es negra una y la otra no? No es racismo, es lógica. Pueden poner el color que quieran, pero que sea lógica la cosa”, 2La nueva Tronchatoro parece la abuelita de Piolín”, “Esa Tronchatoro se ve muy viejita. No parece q tenga fuerza para tirar de las trenzas a una niña”, “en la versión original se suponía era una mujer corpulenta que podía cargar mucho peso... el darle esa apariencia de persona “mayor” le quita un poco de la “rudeza” que representaba el personaje”, comentaron.

A pesar de ello, los fans de la actriz se mostraron emocionados y ansiosos de verla en este nuevo personaje.

“Amo a Emma, la veré solo por ella”, “Emma Thompson como Tronchatoro es algo que YA necesito ver, no quiero esperar más!”, “Literalmente grité chiquilines Emma Thompson de Tronchatoro”, expresaron.

La nueva Matilda

Por su parte, el personaje interpretado por Mara Wilson llegará esta vez a cargo de Alisha Weir, una joven intérprete de 12 años de edad que participó anteriormente en filme “Don’t leave home”.

¡MATILDA ANTES Y AHORA! 🎬💥



Así lucen Matilda, la Señorita Miel y Tronchatoro en sus versiones de 1996 y las de este 2022. La nueva adaptación musical del clásico de Roald Dahl llegará a Netflix esta Navidad. #Matilda pic.twitter.com/UsGO1jBy8Q — Cinestr3s (@cinestr3s) June 15, 2022

“Matilda, de Roald Dahl: el musical” llegará a las pantallas en Navidad de este mismo año pero se desconoce la fecha exacta.