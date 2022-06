¿Otra novela de narcos? La polémica que desató el estreno de ‘El cartel de los sapos: el origen’

La nueva producción colombiana fue estrenada en la noche de este martes 14 de junio en el canal Caracol, generando emociones y reacciones cruzadas entre los televidentes y usuarios de redes sociales.

‘El cartel de los sapos: el origen’, protagonizada por los actores Juan Pablo Urrego, Sebastián Osorio, Carlos Manuel Vesga, Gustavo Angarita y Patricia Tamayo, cuenta la historia de dos hermanos: Leonardo y Emmanuel, quienes llevan dos vidas paralelas y ambiciosas.

Esta no es la primera serie colombiana cuyo tema se centra en la historia de narcotráfico ya tan conocida en el país, pues anteriormente hemos conocido producciones como ‘Sin tetas no hay paraíso’, ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘La viuda negra’ y ‘Sobreviviendo a Escobar, alias JJ’. Sin embargo, la ola de críticas no se hizo esperar, junto con el cuestionamiento de si es o no necesaria una nueva narco novela.

Éste martes 14 de junio llega a caracol tv El Cartel De los Sapos El origen, narcoserie ambientada en la Cali de los años 60 y 70 que cuenta la historia del cartel de cali.



“En un país tan violento como lo es Colombia, y las cadenas de televisión privada le echan más leña al fuego. ‘El cartel de los sapos’ es una serie violenta, deberían producir novelas rosas, de amor e intriga. Para matarnos no necesitamos series violentas”, opinó un internauta.

“Finaliza ‘Nuevo rico nuevo pobre’, una comedia que nos deja profundas reflexiones de la vida y la reemplazará ‘El cartel de los sapos’, una narco novela que rinde culto a esta mala cultura. ¿Hasta cuándo con las narco novelas?”, comentó otro.

Por otra parte, el periodista experto en telenovelas, Carlos Ochoa, opinó que “como somos un país de doble moral, todos dirán que no la vieron y no les gustó, pero el rating podría decir otra cosa. Esta es otra narco novela, pero sí me gustó. El casting de esta producción está buenísimo. Patricia Tamayo me encanta y a Juan Pablo Urrego se le agradece el profesionalismo”.

Frente a las críticas, el cineasta y vicepresidente del canal, Dago García, también tuvo algo que decir. “La idea es que los televidentes hablen de estos temas, que tengan una posición critica frente al tema, que es un gran reto que nosotros tenemos como productores”, aseguró a medios.

Juan Pablo Urrego comparte una opinión similar, pues dijo que “también es importante contar esto en televisión para que no se vuelva a repetir la historia”.

Lo cierto es que, pese a las muchas y contradictorias opiniones que se generan alrededor del tema, las cifras muestran que este tipo de series pueden llegar a alcanzar un puntaje alto en el rating. Es el caso de ‘Escobar, el patrón del mal’, que alcanzó un rating de 26,9 en su capitulo de estreno, en 2012.

Para ‘El cartel de los sapos: el origen’, en la noche de su estreno recibió 6.46 puntos, quedando en sexto puesto, por debajo de ‘El Desafío The Box’, ‘Las Villamizar’ y ‘Masterchef Celebrity’.