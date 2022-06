La hija de Charlie Sheen se abre un OnlyFans y el actor le echa la culpa a su ex esposa

Durante los últimos años Charlie Sheen ha preferido mantenerse a sí mismo y sus seres queridos lejos de la luz pública, por lo que la decisión de su hija Sami de entrar en el negocio adulto no le ha caído muy bien y no ha dudado en culpar a Denise Richards.

Richards y Sheen estuvieron casados entre 2002 y 2006 y su hija mayor, Sam “Sami” Sheen llegó a la mayoría de edad en marzo de 2022 y no dudó en anunciar a través de su Instagram el inicio de su aventura en el mundo de OnlyFans. El medio PageSix ha hablado con el actor sobre esto y su opinión ha sido muy contundente.

Charlie Sheen asegura que no habría permitido que su hija se abriera un OnlyFans

Durante la entrevista, el actor afirmó que “Ahora tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo”. La joven hizo el anuncio con una publicación donde se le puede ver con un traje de baño negro recostada al borde de una piscina, ahí escribió “Haz clic en el enlace de mi biografía si quieres ver más”.

El intérprete de 58 años continuó con “No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a que se mantuviera elegante, creativa y que no sacrificara su integridad”. En septiembre de 2021, Sami había comentado que se sentía “atrapada en un hogar abusivo” viviendo con su padre.

Según fuentes cercanas, la joven habría vuelto a vivir con su madre durante el último par de meses, presuntamente en búsqueda de más libertad. La ex del actor de “Two and a half men” había afirmado en su momento que “Yo tengo mis reglas y en casa de Charlie son otras y eso está bien”.

La reacción de Denise Richards ante las acusaciones de Charlie Sheen

La actriz no tardó en responder a su ex pareja y lo hizo defendiendo la libertad de su hija “Sami tiene 18 años y esta decisión no se basó en la casa en la que vive. Todo lo que puedo hacer como padre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones”.

Sami Sheen ya ha sumado varios suscriptores a su servicio, donde promete compartir contenido de 2 a 3 veces por semana.