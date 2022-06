Mon Laferte hace fuerte revelación: vendió marihuana a compañeros del colegio

La cantante Mon Laferte dio una extensa entrevista en México, donde repasó los momentos más importantes de su vida, como el nacimiento de su hijo, su infancia en Chile y los inicios en la música.

Uno de los momentos más altos del programa de Yordi Rosado, fue cuando la artista confesó que durante su etapa escolar vendió marihuana a sus compañeros.

Para hacerse amiga de la más popular del establecimiento de Viña del Mar, la joven de 25 años ”me dijo, tú lo que tienes que hacer es repartir la mota entre las compañeras y yo te voy a dar un porcentaje, yo guardaba los cigarros en mis calcetines”.

“Vendía marihuana en la escuela. No me cacharon que vendía marihuana, por suerte, pero ese año fue horrible. Era desordenada, no quería estudiar y era rebelde”, dijo.

“Yo guardaba los churros en los calcetines y andaba con un candado amarrado a la bota por si me hacían algo para defenderme, dar patadas. Era horrible, era una chamaca rebelde”, agregó, detallando que en esa época junto a su hermana, eran las encargadas de cuidar a su abuela.

Asimismo, Mon Laferte compartió que la música siempre la ha salvado cuando se encuentra en un momento difícil “La música siempre me ha salvado de todo, cuando era chica me salvó de volverme una traficante drogadicta, la música me dio un rumbo”.