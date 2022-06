Patricio Borghetti aseguró que tuvo que aguantarse la risa mientras entrevistaba a mujer que aseguraba hablar con alienígenas

En más de una ocasión los conductores de programas de televisión han revelado lo complicado que se puede volver mantener una actitud profesional ante las cámaras, en especial cuando se tratan temas o entrevistados que rozan lo ridículo y esto fue justamente lo que le pasó a Patricio Borghetti durante una reciente emisión de “Venga la alegría”.

El nacido en Argentina se ha ganado un puesto fijo en el matutino de Azteca TV, no solo por su gran carisma y talento, sino por su forma extremadamente profesional de reaccionar ante las cosas, pero parece que el tema de los alienígenas le ha podido y finalmente ha confesado lo que pasó durante la entrevista con Mafe Walker.

Patricio Borghetti, presentador de “Venga la alegría” confiesa lo difícil que fue aguantar la risa durante una bizarra entrevista

Recientemente el matutino tuvo como invitada a Mafe Walker, una mujer que asegura poder mantener comunicación con alienígenas a través de un curioso método, mediante ondas sonoras perceptibles hasta en otras galaxias, por supuesto, las redes se llenaron de memes y fue Patricio quien habló sobre lo difícil que fue la entrevista.

“Mucha gente me pregunta por qué no me ganó la risa... Yo respeto lo que cada quien cree. Aunque sí fue una situación que podría prestarse a la risa, mucha gente se lo ha tomado a la risa, pero para nosotros era una invitada del programa” aseguró el argentino, añadiendo “No fue fácil, la gente que me conoce sabe que no fue fácil”.

Finalmente, Borghetti dijo “a veces cuando desconocemos algo, una cosa o es tan llamativa como ésta, sí te puede ganar un poco la risa, pero aguantamos. Son técnicas de actuación, uno tiene que aguantar”.

Lo que opinan los conductores de “Venga la Alegría” sobre Mafe Walker

En las redes, muchas personas criticaron a los conductores por haberse burlado de la mujer, ante esto, Sergio Sepúlveda no dudó en defenderse a sí mismo y a sus compañeros “Al final de cuentas usted puede creer en esto si es una tomada de pelo o es algo serio. Nosotros, y se lo digo de frente, no trajimos para burlarnos absolutamente de nadie”.

El tema se hizo tendencia en las redes y miles de personas se dividieron entre pedir respeto por la mujer o burlarse, por su parte, los miembros del show se comportaron profesionalmente.