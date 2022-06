“Necesitaba una princesa Disney”, conoce a Ramona Agruma, la novia de Rebel Wilson

Nacimos para ser felices no para seguir estereotipos ni complacer a los demás, y esto es algo que Rebel Wilson finalmente entendió.

Y es que la famosa actriz dejó de seguir los estereotipos y se dedicó a ser feliz y vivir su amor con Ramona Agruma, quien le robó el corazón.

La actriz sorprendió a sus seguidores al presentar a su novia con una romántica foto en redes con el mensaje “Pensé que estaba buscando un Príncipe de Disney... pero tal vez lo que realmente necesitaba todo este tiempo era una Princesa de Disney 💗🌈💗#loveislove”.

De inmediato sus seguidores la felicitaron y le desearon lo mejor con su novia, motivándola a vivir este amor al máximo sin importar lo que los demás digan.

“OMG amo esto, te mereces ser feliz”, “no importa a quién ames, solo sé feliz”, “hacen una pareja hermosa”, “muchas veces estamos mirando al lado equivocado, que bueno que hallaste el amor”, y “hermosa pareja, me encanta Rebel”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Quién es la novia de Rebel Wilson

Hace semanas Rebel Wilson habló sobre su amor en una entrevista con People, sin especificar de quién se trataba, y ahora sabemos que hablaba de Ramona.

“Hablamos por teléfono durante semanas antes de conocernos. Y esa fue una muy buena forma de conocernos. Fue un poco de la vieja escuela en ese sentido, muy romántico”, dijo la actriz en ese momento.

Además, aseguró que se sentía feliz con esta persona, en una relación saludable. “Hubo momentos, no digo con todos mis ex, son geniales, pero hubo algunos momentos en los que probablemente estaba soportando lo que no debería”, explicó. “Así que se siente diferente estar en una relación realmente saludable”.

Ramona es diseñadora de moda, y en el 2021 fundí Lemon Ve Limon, empresa de ropa sustentable y ecológica en Los Ángeles California.

Ella mantiene un perfil bajo, a diferencia de Rebel, pero la actriz ha compartido algunas fotos juntas.