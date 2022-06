Camille Vasquez rompió el silencio sobre su verdadera relación con Johnny Depp

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard tuvo una protagonista inesperada: Camille Vasquez, la abogada defensora del actor, que durante varias semanas de lucha legal fue señalada de tener un interés romántico con él.

Los fans del protagonista de Piratas del Caribe empezaron a fantasear con esta unión después de las muestras de complicidad y cercanía que ambos dieron, lo que se volvió un fenómeno viral en las redes sociales.

Por esta razón, el comunicador Raúl de Molina no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a la joven si de verdad hubo algún tipo de acercamiento con el estadounidense de 59 años.

“La gente decía, ¿estará teniendo un affaire con él? Tú salías de la corte, te preguntaban y tú no querías responder”, le dijo el presentador de El Gordo y La Flaca durante una entrevista, reseñada por Hola.

“No podía responder… La Corte nos instruyó que no podíamos dar entrevistas o decir algo ahí, entonces no podía”, le respondió Vasquez.

No obstante, él no se quedó conforme con su versión y le preguntó sobre los constantes abrazos y roces físicos que fueron captados por los reporteros gráficos ahí presentes.

“Claro que sí, es mi amigo, pero primero es mi cliente. Y él estaba pasando por algo bien difícil. Y yo quiero mucho a mis clientes, y soy hispana, a mí me gusta abrazar y tocar a la gente”, agregó entre risas la también activista que recibió hace poco un ascenso por su buen papel en el juicio.

En la misma charla, Camille Vasquez negó tener algún tipo de romance con Johnny Depp, pues en realidad la abogada tiene una relación sentimental desde hace tiempo con el ejecutivo de WeWork, Edward Owen.

Lo que sí quedó entre ellos fue una bonita amistad e incluso, el artista la invitó a sus conciertos en la gira que dará por Europa, reveló.