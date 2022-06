Keanu Reeves reaparece con su novia y demuestra que todo mejora con la persona correcta

Keanu Reeves sin duda ha sido uno de los actores más queridos y exitosos de los últimos años, con una carrera impecable y un corazón de oro.

El protagonista de la saga The Matrix es conocido por sus buenas acciones sin embargo, suele ser muy reservado respecto a su vida privada.

El actor apareció recientemente al lado de su novia, la artista Alexandra Grant en la alfombra roja de la Gala MOCA 2022 en Los Ángeles, sorprendiendo a todos. Ambos lucieron muy enamorados, con una gran sonrisa en el rostro.

Una pareja muy sexy, larga vida al amor de Keanu Reeves y Alexandra Grant.

La mirada lo dice todo: vivimos en paz. pic.twitter.com/zqIAyTjn5C — La Tía Cheems (@TiaCheems) June 9, 2022

El actor de “John Wick” vistió elegante con un traje azul y una corbata a rayas, mientras que Grant optó por un sofisticado vestido rojo combinado con un bolso de Chanel dorado y zapatos plateados brillantes.

La pareja fue captada mirándose amorosamente a los ojos, con lo que dejaron claro que están viviendo su mejor momento.

Keanu Reeves y su pareja Alexandra Grant en la MOCA Gala 2022 (en el Museum of Contemporary Art) el domingo. 🥰



📷 Foto por BFA.#KeanuReeves #AlexandraGrant pic.twitter.com/WWZacbjvf1 — KeanuVerso (@Keanu_Chiquito) June 8, 2022

Reeves y Grant han sido muy discretos sobre su romance pero se dice que se conocieron durante una cena con amigos en 2009 y que formalizaron hasta 2019, cuando asistieron juntos al desfile de modas de Saint Laurent. Ese mismo año, desfilaron por la alfombra roja como pareja en la Gala LACMA Art + Film en Los Ángeles.

Según ha informado medios internacionales, el actor podría haberse comprometido con ella ya que desde marzo se le vio observando anillos de compromiso.

Una fuente aseguró a la revista OK! que Keanu le había propuesto matrimonio a Grant. “Keanu hizo la pregunta después de que regresaron a casa de Europa, donde estaba filmando películas consecutivas, y ella estuvo ahí todo el tiempo para apoyarlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no puede vivir sin ella”, dijo la fuente a la publicación.

Alexandra no es una figura tan pública como Keanu pero se ha ganado el corazón de muchos por su carisma y honestidad. Ella es una mujer admirable que se dedica a hacer esculturas y pinturas, además de que fundó el proyecto filantrópico grantLOVE, que produce y vende obras de arte y ediciones originales para beneficiar proyectos de artistas y organizaciones sin fines de lucro. Grant ha sido profesora adjunta en Art Center College of Design (Pasadena, California) y mentora en el programa de MFA a distancia del Pacific Northwest College of Art, así como tutora en cursos de varias universidades.

Todo mejora con la persona correcta

Alexandra Grant y su novio "Keanu Reeves" pic.twitter.com/kcUgrjFtPr — Cine asimétrico 🎬 (@cineasimetrico) May 28, 2021

Keanu ha sido un ejemplo de lo que significa la resiliencia, pues es lo que le ha permitido salir adelante a pesar de la adversidad.

Él ha hablado de lo importante que es aprender a apreciar los pequeños momentos y de cómo lo material no es más importante que los sentimientos.

El actor ha pasado por varias pérdidas como la muerte de su mejor amigo, River Phoenix (Stand by Me). Cinco años después de este suceso, Reeves conoció a quien sería uno de sus grandes amores, Jennifer Syme. Tras un año de relación, concibieron a la pequeña Ava Archer Symes-Reeves, quien por desgracia no pudo nacer.

Keanu Reeves

El dolor de esta pérdida llevó a la pareja a separarse y año y medio después, Syme falleció en un accidente, lo cual afectó mucho al actor.

Ni las pérdidas ni las duras batallas que ha enfrentado han hecho que Reeves dejara de creer en el amor.

“El dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar la vida y no estresarme aumentando una cuenta bancaria”, dijo en una ocasión.

Es por eso que los fans ahora aplauden su relación con Alexandra Grant pues luce más feliz que nunca, demostrando que la persona correcta siempre llegará en el momento indicado y mejorará todo.