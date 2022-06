Así es la vida de Núria Tomás, la ex que dejó Piqué para estar con Shakira

Shakira y Piqué siguen en medio del ojo del huracán tras confirmar que se separarían, luego de más de una década juntos y dos hijos en común. Mientras que no hay nada oficial sobre lo que los llevó a tomar esta decisión, medios internacionales y testigos sostienen que fue a causa de una infidelidad por parte del futbolista.

Esto ha llevado a que en redes sociales la conversación gire en torno a todas las situaciones que marcaron la vida de la ex pareja durante y antes de su relación. Mientras que algunos se han dedicado a hablar de lo que vivió Shakira con su ex Antonio de la Rúa, otros han puesto a Núria Tomás, ex novia de Piqué, en la mira.

Y es que si la infidelidad de Piqué a Shakira fue cierta, sería la segunda vez que lo hace pues en su momento se especuló que hizo lo mismo con Núria para estar con la cantante.

Gerard Piqué Gerard Piqué y Núria Tomás estuvieron juntos de 2009 a 2011

El futbolista y Nuria Tomás comenzaron una relación en 2009 e incluso tenían contemplado que ella lo acompañaría al mundial de Sudáfrica de 2010 en el que este conoció a Shakira. Las cosas parecían marchar bien para la pareja, además de que la colombiana estaba en una relación con Antonio de la Rúa.

Sin embargo, todo cambió cuando Piqué participó en el videoclip de “Waka Waka”, pues empezó la cercanía con la cantante.

Shakira y Piqué Shakira y Piqué se conocieron durante el mundial de Sudáfrica 2010

Para enero de 2011, Shakira anunciaba el final de su unión profesional y personal con Antonio De la Rúa y poco después, se hizo oficial la relación con el futbolista del Barcelona. La secuencia y conicidencia con los hechos, fue lo que levantó sospechas de una infidelidad.

Nuria Tomás siempre ha sido muy discreta con respecto a su vida privada, sin embargo, en 2017 habló de su sentir sobre su ruptura con Piqué.

“Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor; hace años que la herida quedó cerrada y hace años que le deseo lo mejor”, aseguró en aquel entonces en una entrevista a La Vanguardia.

Núria hizo mención de “las heridas” que dejó la ruptura pero dejó claro que no había ningún tipo de resentimiento hacia el futbolista o la cantante, al contrario, se dijo fan de sus canciones.

Desde que terminó con Piqué, Tomas ha optado por llevar una vida más discreta, enfocándose en su carrera y su vida familiar. Eso sí, no es ninguna desconocida pues se ha convertido en una importante mujer de negocios.

A sus 34 años, ella ha conseguido abrirse paso como actriz, empresara y mamá.

Actualmente está casada con Agus Puig, tiene un hijo y está en espera de un segundo bebé. “Solo puedo dar gracias al universo por permitirme vivir algo así. Somos muy felices y me siento plena. El amor se multiplica”, publicó Núria.

La popularidad que ha adquirido con estos títulos la llevó a tomar la decisión de hacer su propio documental “para inspirar a otras mujeres”.

“Historias hay miles y esta es la mía. Os abro las puertas de mi casa, mi familia, mi día a día y de todo lo que me ha llevado a sentirme como me siento hoy, en mi mejor momento.#Mujer #mamá #empresaria #Actriz …Si tuviera que ponerle etiquetas a quien soy o a lo que hago, imagino que serían estas. Aunque son las ganas de compartir aprendizajes, experiencias buenas y no tan buenas, y una filosofía de vida que me ha costado mucho trabajo personal, lo que me ha llevado a grabar este documental”, se lee en redes sociales.