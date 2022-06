Ahora sí: Escenas de Amber Heard en Aquaman 2 habrían sido borradas del filme

El juicio de Amber Heard y Johnny Depp será algo que, según la misma experta que Heard llevó a la corte, la perseguirá por al menos los siguientes cinco años. La actriz perdió la demanda, y su propia contrademanda, ante el actor de Piratas del Caribe por difamación y tendrá que pagarle 15 millones que, según sus mismos abogados, la actriz no tiene cómo pagar.

Además de esto, de acuerdo con un nuevo rumor compartido por EpicStream, Warner Bros. habría eliminado por completo todas las escenas de Mera, el personaje de Heard, en la secuela, con el objetivo de evitar el disgusto de los fans.

Hace algunas semanas se reportó que Warner habría reducido el tiempo en pantalla de Heard en Aquaman and the Lost Kingdom, mostrándose solamente por un total de diez minutos en el largometraje.

La actriz y Walter Hamada, presidente de DC Films, confirmaron durante el juicio que había intereses en la empresa con despedirla de la película y de la franquicia en general; Heard alegaba que esto era por la polémica que se creó alrededor del caso con Depp y Hamada testificó que se daba por un tema de falta de química entre ella y su co-estrella Jason Momoa, quien interpreta el papel protagónico de la cinta.

Fans pidieron que Heard fuese removida de la franquicia de DC

Tras todo el revuelo que causó el litigio desde inicios de abril, los fans lanzaron una petición en la popular página Change.org para remover a Amber Heard de Aquaman 2 y a esta fecha, dicha petición ya ha alcanzado los 4.5 millones de firmas.

En vista de esto, no es de sorprender que Warner haya decido ceder ante la petición de los fanáticos y así evitar un boicot masivo de Aquaman and the Lost Kingdom, que se estrena en las salas de cine el 17 de marzo de 2023.