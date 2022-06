Separación de Shakira podría revivir su mejor época como cantante y piden temas como ‘Antología’

La Shakira de la época de los 90′ y 2000 podría estar de vuelta tras su separación con Gerard Piqué, por presunta infidelidad.

Para nadie es un secreto que la musa de la cantante ha brillado en los momentos en los que ha estado despechada, inspirándose con sus experiencias personales para regalar sus mejores temas musicales.

Así sucedió con sus discos ‘Pies descalzos’ que contó con el exitoso tema ‘Antología’, el cual le dedicó a su primer amor Oscar Ulloa, un empresario colombiano que la terminó un 14 de febrero, para que ella persiguiera su sueño de ser cantante.

Más tarde lo hizo con su disco ‘Servicio de Lavandería’ en el cual le dedicó distintas canciones a su ex Antonio de La Rúa con quien tuvo un romance de 10 años, algunos de ellos fueron ‘Underneath your clothes’ y ‘Suerte’. Además del icónico ‘Día de enero’ de su álbum ‘Fijación oral’.

El éxito de Shakira tras sus separaciones

La intérprete de 45 años está reviviendo sus buenos tiempos profesionales, en medio de su torbellino personal con el padre de sus hijos.

Shakira rompió un nuevo récord en Spotify al ingresar al Club del Billón por su canción ‘Hips Don’t Lie’, que superó las mil millones de reproducciones en la plataforma musical.

Lanzado en el 2005, con la colaboración del músico haitiano Wyclef Jean, el sencillo formó parte del séptimo álbum de la intérprete, titulado ‘Oral Fixation vol. 2′. Shakira, desde su cuenta de Twitter, agradeció a sus fans por esta preferencia: “Tan humilde. Gracias por todo el amor”, escribió.

Además, de ello su último tema ‘Te Felicito’ junto a Rauw Alejandro es uno de los más escuchados del momento, pues todo indica que la letra de esta canción está dedicada a Gerard Piqué.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, dicen las primeras estrofas de “Te felicito”, haciendo aparente referencia a la infidelidad que sufrió Shakira.

De esta manera, los fans de la colombiana esperan ansiosos que vuelva a los micrófonos con todo para drenar su cólera a través de las letras.