Luego de ser linchada por ‘narcoavioneta’, Alejandra Azcárate ganará en euros

Alejandra Azcárate regresó a los escenarios después del difícil momento que vivió por culpa del conocido caso de la ‘narcoavioneta’ en la que la involucraron tanto a ella como a su esposo, Miguel Jaramillo.

La actriz y comediante se encuentra de gira por Europa por estos días. Con un nuevo material que comenzó a escribir desde noviembre del 2021, bajo el nombre de ‘Lo que se permite, se repite’, la comediante usa este escandalo mediático como tema para su nuevo formato, donde busca dar una mirada diferente al personaje de ‘La Azcárate’ que tanto es conocido a nivel nacional e internacional.

La actriz de ‘Las Santísimas’ hará un recorrido por las ciudades de Barcelona, Madrid, Valencia, París y Berlín, y su monólogo desde ya está siendo un éxito, puesto que en la noche del jueves 2 de junio el aforo de la función quedó agotada en su totalidad, demostrando que el público creyó en la inocencia en su participación en el caso y ha decidido apoyarla y darle una nueva oportunidad en esta nueva etapa.

La Azcárate no ponía sus pies en un escenario desde hace dos años, cuando se dio el inicio la pandemia. En ese entonces, ella se encontraba en Canadá con su anterior monólogo ‘Descárate con La Azcárate’, espectáculo con el que trabajo por más de doce años.

En su nuevo show, Alejandra Azcárate toca el tema de la ‘narcoavioneta’

Alejandra Azcárate confirmó que su más reciente monólogo ha logrado una excelente acogida por parte del público en la ciudad de Barcelona, ya que según ella, muchas personas se han acercado a ella a expresarle su admiración, algo que llegó a pensar que “nunca iba a volver a pasar” en su vida, debido a las miles de burlas, ofensas y humillaciones a las que fue sometida cuando fue vinculada junto a su esposo de ser los dueños de una avioneta que iba cargada de droga con destino a San Andrés.

A pesar de que no contó cual será la magnitud del protagonismo de esta historia en su espectáculo, si informó que el relato ‘está inspirado en la verdad’ y eso la llevó a reflexionar sobre todo lo ocurrido.

“Lo que hablo ahí es el concepto de la verdad, qué es la verdad. Lo único cierto es que todos los seres humanos tenemos tres vidas, la privada, la pública y la secreta. Nos movemos en esa esfera, incluso en las relaciones de pareja. Espero confrontar a la gente para que se reconozca, me conozca y vea cómo nos vamos desenvolviendo en todos los ámbitos de la vida viviendo una farsa e invitándolos a que no sea más así”, explicó Azcárate.

También dio un poco de contexto sobre todos los comentarios de los que fue víctima, y aunque no se victimiza y habló de cómo se sintió al respecto.

“Para nadie es un secreto todo lo que tuve que atravesar. Pero la justicia de Dios es divina y por eso se llama así. Después de tanto tiempo, todo llegó a su justa causa, a la claridad y quedó expuesta la falta de responsabilidad total porque mi esposo no tenía nada que ver. Sin duda alguna fue el capítulo más doloroso de mi vida en el que azotaron a mi familia”, comentó.

A este momento, la pareja salió exonerada de cualquier cargo ya que se logró comprobar la inocencia de la actriz y su esposo: “Tal vez tuve en ese momento el síndrome del inocente, que fue salir a poner el pecho y dar explicaciones que no me correspondían. Quizás si el dueño de esa avioneta, que es Fernando Escobar, hubiera salido a poner la cara para decir que era suya, no hubiera pasado nada, pero como hablé yo, me colgué el letrero y por eso frente a los medios quedó como la ‘narcoavioneta del marido de La Azcárate’. Estamos juntos, tranquilos y los culpables asumieron y confesaron lo que debían confesar. Salimos como una pareja unida y con la dignidad inquebrantable”.

¿De donde sale el nombre de su nuevo espectáculo?

Según explicó la propia Alejandra, el nombre su más reciente producción nació de un momento que vivió cuando era tan solo una adolescente: “Yo tenía 16 años, sin celulares y con teléfonos fijos, el novio me llamaba y peleaba con él porque me ponía los cachos y me adornaba. Una belleza de relación tóxica. Una vez yo estaba en el cuarto con la mitad del cuerpo salida por la ventana y cuando colgué y me giré, mi papá estaba sentado en la esquina de mi cama y me dijo ‘el único hombre que en la vida te puede hacer llorar sin querer soy yo y recuerda siempre que en la vida lo que se permite se repite. Esa frase a mí se me quedó guardada y se convirtió en un eslogan. Pasada la vida que me senté a escribir este monólogo me di cuenta que la vida me llevó a eso”.

Luego de terminar su gira europea, regresará a Colombia para continuar su espectáculo por varias ciudades del país. “Haré más funciones en Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Cali e Ibagué”, finalizó.