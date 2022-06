“No confía en Nadia Ferreira como madrastra de sus hijos”: J.Lo sobre el compromiso de Marc Anthony

Jennifer Lopez La cantante parece no estar contenta con el nuevo compromiso de Marc Anthony

Marc Anthony a vuelto a comprometerse pero esta vez con la modelo Nadia Ferreira, quien es 33 años menor que él. A mediados de mayo, ella misma dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Ferreira mostró en sus historias de Instagram una fotografía en la que muestra sus manos entrelazadas para presumir el impactante anillo que le regaló el cantante, valuado en unos cuatro millones de dólares, según reportó Life&Style.

Aunque aún no se sabe la fecha de la boda, ya hay mucha polémica en torno a este enlace.

Según las declaraciones de una fuente cercana al portal Suggest, la cantante Jennifer López está furiosa con el compromiso del salsero por varios motivos. Y es que lejos de estar celosa, tiene que ver con sus hijos, pues cree que la modelo no será una buena ‘madrastra’ para ellos.

El compromiso de Nadia Ferreira con Marc Anthony fue una sorpresa no sólo para sus seguidores y para la familia de la modelo de 23 años sino también para la llamada “Diva del Bronx”.

Jennifer Lopez y Marc Anthony son padres de mellizos Maximilian David y Emme Maribel Muniz y pese haberse divorciado hace mucho tiempo, han conseguido trabajar en forjar una amistad por el bienestar de estos. Sin embargo, la llegada de Ferreira a la vida del intérprete de “Qué precio tiene el cielo” ha significado un cambio de rutinas.

Jennifer Lopez Jennifer Lopez y Marc Anthony son padres de los mellizos Max y Emme

La fuente cercana asegura que Jennifer está preocupada porque la pareja ha pasado muy pocos días juntos y el músico no avisó que se comprometería. “Jen no está contenta con Marc en este momento, simplemente no entiende sus motivaciones”, declaró al medio.

También aseguró que Lopez está muy molesta porque el compromiso de Nadia Ferreira con Marc Anthony coincidió con que Ben Affleck le dio recientemente el anillo y la atención se desvió por completo.

Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira sorprendieron con el anuncio de su compromiso

La polémica también se desató por un pequeño mensaje que llamó la atención de todos y es que Marc Anthony dejó ver un tatuaje en su dedo anular izquierdo que le dedicó a Jennifer Lopez cuando se casaron en 2004. Este lo hizo para simbolizar las argollas de matrimonio. Por si fuera poco, el salsero aún tiene tatuado el nombre de J.Lo en su muñeca.

Mientras que para Nadia ésta será la primera vez que llegue al altar, Marc Anthony ya lleva cuatro matrimonios pues antes estuvo casado con la modelo Dayanara Torres con quien tuvo dos hijos Ryan y Christian, con Jennifer Lopez, con quien tuvo a los mellizos Max y Emme y con Shannon de Lima, de 2014 a 2017.

Los fans criticaron a Marc Anthony ya que había conocido a Ferreira cuando apenas tenía 16 años y ahora que tiene 23 años se casará con ella. Muchos los han atacado en las fotos en las que aparecen juntos, asegurando que parecen abuelo y nieta.

“Él le ve la belleza y ella le ve la cartera. Así de claro!”, “el abuelo y la nieta, que horror”, “Y esa mano, me imagino que la del abuelo. felicitando!!!”, “cuántas veces Marc se va a casar!”, “otra más para su lista...”, y “vamos de nuevo...parece que compite con JLo. Veremos cuánto dura”, se lee en redes sociales.

La pareja por supuesto no presta atención a las críticas pues están viviendo su amor al máximo, sin importar lo que digan los demás.