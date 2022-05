Creadores de ‘Stranger Things’ revelan que harán un Spin-Off de esta serie

Los fans de ‘Stranger Things’ saben que no todo está perdido, pues tras el estreno de la primera parte de la cuarta temporada hay muchas expectativas sobre lo que viene luego e incluso están deseosos de que sus creadores estén dispuestos a ofrecer más de este universo plagado de misterios, así como de novedades.

Y esa petición al parecer se les ha vuelto una realidad pues, recientemente los hermanos Duffer, responsables por la creación de esta serie, se dieron a la tarea de sorprender gratamente a los fieles seguidores revelando que están deseosos de arrancar ya con un Spin-Off sobre esta trama. Esto no solo alegró al público, sino que también generó múltiples reacciones entre quienes están dispuestos a seguir descubriendo secretos y demás historias que este universo tan diverso está dispuesto a ofrecer.

Incluso, hay quienes esperan que éste sea un preámbulo para lo que será la espera de la segunda parte de esta entrega que estará disponible el próximo 1 de julio. Pero, para los más ansiosos, aquí revelamos estos detalles que desde ya sirven como adelanto de lo que viene.

Creadores de ‘Stranger Things’ revelan que harán un Spin-Off

La cuarta temporada de ‘Stranger Things’ sin duda, ha sido una de las más esperadas y hasta ahora amadas por quienes han estado muy de cerca de esta producción y han conocido cada uno de los universos paralelos, así como las criaturas y demás personajes que le han dado un toque sorprendente a esta historia que parece no tener fin y ahora más que se conoció la grata noticia de este Spin-Off.

Es por eso que los famosos realizadores de esta trama fueron interrogados por los medios quienes están a la expectativas sobre los próximos proyectos de estos hermanos tan creativos e inquietos. “Tenemos una idea para un Spin-Off que nos entusiasma. Aún no le hemos dicho a nadie la idea, y mucho menos la hemos escrito. Incluso si se conoce algo antes es porque esto fue algo que solo le contamos a Finn Wolfhard. ‘¡Aparte de Finn, nadie más lo sabe! Será una premisa muy diferente’”, expresaron estos talentosos creadores y así lo reseñó el portal Spoiler.

Ellos también reiteraron que con este proyecto están más que dispuestos a mantener la esencia de lo que es la serie, pero están muy claros de que no pueden hacer algo similar, pues de inmediato el público no estaría de acuerdo o los catalogarían como creadores de algo similar que aunque está en la palestra, no es lo que quieren seguir viendo, sino ir por más. “No nos exijan, pero la brecha entre las entregas debería ser bastante más corta esta vez, debido a que ya tenemos un esquema inicial y no podemos imaginar que habrá otra pausa forzada de seis meses”, añadieron los Duffer y así lo reseñó Spoiler.

Con esto, dejan claro que sus mentes inquietas están más que nunca dispuestas a seguir creando historias novedosas y que poseen un grado de complejidad que no cualquiera está dispuesto a traducir tan fácilmente, sino que les tocará conocer a nuevos horizontes hacía el que encaminará a los jovencitos tan particulares que viven en Hawkins.

