Actriz de Obi-Wan Kenobi acusa que está recibiendo ataques racistas

Hace algunas semanas la actriz Moses Ingram había informado que Lucasfilm le habría advertido sobre el racismo de algunos fanáticos de Star Wars, y ahora la actriz que da vida a Reva Sevander en Obi-Wan Kenobi compartió en sus redes sociales como está siendo atacada.

En una reciente serie de historias de Instagram, Ingram compartió algunos mensajes racistas que recibió, donde se puede leer “tus días están contados”, “no eres la primera negra en Star Wars tonta”, “apestas perdedora, eres una contratación por diversidad y no serás amada ni recordada por este papel actoral”.

Lamentablemente, este tipo de ciberacoso ha sido popular dentro del ‘fandom’ de Star Wars, con actores como John Boyega y Kelly Marie Tran, quienes interpretaron a Finn y Rose Tico en la trilogía de secuelas de Disney, siendo también victimas de estos fanáticos tóxicos.

Luego de compartir las capturas de pantalla, Ingram se grabó diciendo: “Para resumir, hay cientos de esos [mensajes], cientos. y también veo a aquellos de ustedes que me defienden y eso realmente significa mucho para mí, porque no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Gracias a las personas que me aparecen en los comentarios, en los lugares que no me voy a poner. Para el resto de ustedes, son unos raritos.”

Parte de estos comentarios contra la actriz, que interpreta un personaje antagónico en la serie de Obi-Wan, vienen porque la actriz comentó a The Independent hace días que Obi-Wan Kenobi era la serie más diversa de la franquicia, lo cual desagradó a varios fans que protestaron diciendo que en Star Wars siempre han estado presentes los personajes de color.

Star Wars sale en defensa de Ingram

Ante los viles comentarios, la franquicia de Star Wars salió en defensa de la actriz con un comunicado, señalando: “Estamos orgullosos de darle la bienvenida a Moses Ingram a la familia Star Wars y con ganas de descubrir la historia de Reva. Si alguien tiene intención de hacerle sentir indeseada, tenemos una cosa clara que decirle: resistimos”.

En el mensaje siguiente, la marca del universo creado por George Lucas deja clara su postura contra el racismo: “Hay más de 20 millones de especies sintientes en la galaxia de Star Wars, no elijas ser un racista”.