Series y películas que se despiden de Netflix en Junio de 2022

Como todos los meses el catálogo de Netflix se renueva. Y con esta acción se anuncia el listado de retiros que en esta oportunidad corresponden al mes de junio de 2022.

Aquí una gran cantidad de series y películas se despiden bien sea, porque ya cumplieron con el tiempo de difusión o porque simplemente no contó con el auge o cifras favorables para la plataforma streaming. De igual forma, se estaría también cumpliendo con el lapso habitual en el que estarán disponibles estos títulos entre los que se incluyen historias originales, así como los acostumbrados clásicos que no pierden vigencia.

Cartas a Julieta, Casadas con la medicina, Material, Corazón de caballero, El Rey del Rock & Roll, Elysium, Jerusalema, así como Seduciendo a un extraño, Ghost in the Shell, Anaconda 2, entre otras forman parte de las primeras tramas que desde el primer día del próximo mes serán eliminadas por completo. Así que si aún tienes chance para disfrutar de ella, no dejes de verlas, pues así pasará un fin de semana repleto de diversión para todos los gustos y en familia.

Retiros Netflix Junio 2022: Mira la lista

Entre los principales retiros Netflix Junio 2022 se encuentra una de las producciones más clásicas como lo es Hombres de negro y Jumanji, ambas se despiden por todo lo alto, pues desde siempre han generado buenas cifras, pero ya cumplieron con el tiempo exigido de exposición en el catálogo de entretenimiento. Es por es, que esto le dará apertura a nuevas historias que están por llegar para sorprender.

Pero, si eres uno de los que está ansioso por conocer qué otra serie o película se despide por completo de Netflix, no dudes en mirar este listado:

Hombres de negro 1 y 2

Esta es una de las producciones más clásicas y divertidas que el público de todas las edades ha sabido disfrutar y tiene como protagonistas a Will Smith y Tommy Lee Jones. Ambos forman parte de una organización secreta que busca erradicar a un grupo alienígena en la Tierra. Ellos le harán la vida imposible a estos agentes tan dispares.

Esta es una obra de la ciencia ficción que se ha convertido en referencia del cine de Hollywood, tanto que de ella se han desprendido una serie de tramas similares, pero con efectos aún más innovadores. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el público siga apoyándola en reproducciones.

También se despiden el 1 de junio: Lens, Madre!, My big big friend, Michael: Lost & Found, El Dragón Invensible, El Favorito, El hombre de las Mil Caras, Vecinos en la mira, Máximo Riesgo, March Comes in Like a Lion, Amigos con derechos, Startup, Super Cool, The Real Housewives of Atlanta, Doing Hard Time.

La química del amor

Esta es una divertida comedia que no puedes dejar de ver. Ella posee la siguiente sinopsis: “Una especialista en neurociencia estudia a varias parejas para entender la diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer. Pero cuando ella se enamora, todo cambia”.

Esta película se despide de Netflix el próximo 5 de junio, así que búscala ya para reírte sin parar.

También se despiden el 5 de junio: Los Hombres Alegres 2 y The Wishing Tree.