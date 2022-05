“El uribismo no perdió nada, simplemente aclaró su estrategia”: Mario Muñoz de ‘Doctor Krápula’

Mario Muñoz es uno de los cantantes colombianos que ha mencionado de manera pública su ideología política desde hace varios años apoyando a Gustavo Petro desde su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, y desde que iniciaron las campañas presidenciales de este año. Hace tan solo un par de días publicó en sus redes sociales su intención de voto desde Alemania, ya que se encuentra en territorio europeo.

En sus redes sociales compartió una fotografía con su certificado electoral“Llevo más dos décadas soñando, empujando, desde el arte y el activismo siendo parte de este movimiento que este domingo tiene la más clara oportunidad de replantear las formas de liderazgo y gobierno.”, manifestó.

Pero debido a los resultados electorales de este 29 de mayo, el cantante no dudó en dar su opinión frente a lo sucedido en sus redes sociales, revelando que dichos resultados no debilitaron al uribismo “El uribismo no perdió nada, simplemente aclaró su estrategia”, haciendo referencia a que Hernández tendría todo el apoyo de dicho sector para la segunda vuelta presidencial.

Los comentarios en su post de Instagram se sumaron al inconformismo pero apoyo para la segunda vuelta que se llevará a cabo el 19 de junio “Seguimos con toda firmes por el cambio ❤️”, “Subcantante por favor no perdamos la fe las ganas el entusiasmo”, “El poder está en nuestras manos. seamos uno de nosotros el cambio y la esperanza por la que estamos luchando.”, fueron los comentarios que recibió el cantante.

Sin embargo, para muchos simpatizantes del cantante resulta complicado poder ganar en una segunda vuelta, pero que aún así siguen teniendo la esperanza de que Gustavo Petro pueda ganar el 19 de junio.