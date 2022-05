Carolina Cruz Osorio y las mejores fotos de su paseo por Nueva York

La primera de ellas fue con un hermoso blazer color rosa en mediano con un short en jean roto con el Carolina Cruz Osorio lució magnifica desde la calle. Y lo hizo con una frase bien particular, pues mencionó que había olvidado la magia que tiene Nueva York.

Otro de los outfits que usó desde La Gran Manzana fue uno en el que el poder y frescura del jean en una chaqueta le acompañó, pero en una combinación con un verde que fue el toque perfecto de la vestimenta.

Una de las imágenes más impactantes fue la del Empire State Building, rascacielos que está situado en la intersección de la Quinta Avenida y West 34th Street y es que una referencia obligada de una visita a esa gran ciudad.

Esto lo hizo junto a un pie de foto bastante reflexivo en el que mencionó la importancia de mantener la calma y tranquilidad, pues, así como se puede estar arriba también se puede descender de manera intempestiva. “Mirar desde arriba sin jamás confiarte porque en cualquier momento…vuelves abajo”.

Así como una fotografía con el edificio Chrysler de fondo, que es otro de los rascacielos y que además es de estilo art déco situado en la intersección de la Calle 42 con Lexington Avenue, en el East Side de Midtown Manhattan en el barrio de Turtle Bay.

Además, respondió a quienes le acusaban de haber viajado cuando Colombia vivía un proceso electoral, en especial a quienes le criticaron.

“Para Los que no han salido a votar, pero además están preocupados por mi voto, tranquilos, respiren y no se carguen de motivos. Viajé ayer y voté hoy a las 8:00 a.m. conozco mi deber como ciudadano. Dejen de estar criticando y viendo quien vota y quien no, vaya mejor a ejercer su deber para exigir sus derechos”.