“Intenté suicidarme”: La confesión de Mon Laferte sobre sus depresiones

“Intenté suicidarme hace muchos años”, una frase lapidaria de la cantante Norma Monserrat Bustamante, mejor conocida como Mon Laferte, quien confesó que en un momento de su vida pensó en cometer esa locura.

La artista chilena, entrevistada por las conductoras del programa Netas Divinas, abrió su corazón y dijo que durante mucho tiempo ha sufrido de depresiones y que actualmente continúa tomando antidepresivos bajo vigilancia médica.

Bajo el control de su psiquiatra y equipo médico sigue amamantando a su bebé Joel que ya cumplió tres meses de nacido.

La depresión

Sin ofrecer muchos detalles, la cantante de 39 años de edad se sinceró con las conductoras del programa de Univisión, Galilea Montijo, Paola Rojas, Daniela Magun, Natalia Téllez y Consuelo Duval, del momento que pensó tenía depresión postparto y luego descartó, esto sin aclarar si fue un médico quien la diagnostico.

“Yo pensé que podría tener depresión. Yo tengo que decirles que tomo antidepresivos y estoy dándole pecho a mi bebé, pero mi doctor me dejó”, declaró.

Contó que la medicación no es reciente, sino que es resultado de un problema que apareció años atrás, cuando atravesó una fuerte depresión que la llevó a pensar en quitarse la vida.

“Me dio una depresión horrible hace muchos años. No sé, yo creo que era lo acumulado de la vida, intenté suicidarme hace muchos años, entonces de ahí yo nunca he dejado los antidepresivos por mi psiquiatra que me dice que no, que no es momento”, confesó.

Estoy bien amamantando a Joel

Mon Laferte dejó claro que actualmente se encuentra muy bien, atiende a su bebé y es muy rigurosa con su tratamiento y las terapias con el psiquiatra.

“Soy super rigurosa con eso, a veces no tengo ya ni qué decirle a mi terapeuta, pero igual estoy ahí, creo que es muy importante”.

Con respecto al embarazo dice que en varias oportunidades le falló la memoria, pero después del parto comenzó a recordar cosas olvidadas en esa etapa, reseñó Infobae.

“Yo siento que ahora estoy de nuevo recuperando mi cerebro... era otra, durante el embarazo se me olvidaba todo, súper despistada, y todavía ahora, es que como mi cabeza es solo para mi bebé, me cuesta mucho aunque tengo un montón de trabajo creativo y también trabajo de oficina que tengo que hacer” comentó.

Destaca que en la actualidad disfruta mucho de Joel, su sonrisa y que le preocupa regresar al trabajo porque siente que “es una mala madre” sino pasa tiempo con el bebé.