Ellen Pompeo asegura que la relación entre Meredith y Nick es útil en ‘Grey’s Anatomy’

Ellen Pompeo revela el por qué no hará más escenas íntimas en ‘Grey’s Anatomy’ Fotos: Instagram @greysabc

La temporada 18 de ‘Grey´s Anatomy’ siempre ha registrado importantes momentos, sobre todo en el plano amoroso de Meredith quien ha hecho suspirar, enojar y dudar sobre el tema del amor.

Todo ello ha permitido que el público esté siempre muy atento a cada desenlace de esta mujer que por décadas ha mostrado sus fortalezas, pero también sus debilidades sobre todo el área de sus relaciones que han sido tan conflictivas y repletas de altibajos con el que muchas se han identificado. Todo ello la ha catapultado hasta el punto de ser referencia en la televisión, pero sobre todo en los dramas médicos.

Por eso, hay quienes celebran que en esta entrega que llegó a su final, la jefa de cirugía del Hospital Grey Sloan Memorial, al parecer encontró un nuevo amor que la renueva y que le hace un acompañamiento más fiel y digno de su edad y de sus objetivos profesionales con los que finalmente conocerá la felicidad en esta etapa adulta con la que además está dejando importantes aprendizajes a su audiencia que agradece cada acción que ha ido tomando poco a poco.

¿Por qué la relación entre Meredith y Nick es útil en ‘Grey’s Anatomy’?

A criterio de Ellen Pompeo, en esta temporada 18 de ‘Grey’s Anatomy’, el público ha podido apreciar muchos avances en su papel y todos ellos han estado orientados a hacer prácticamente un cierre de su participación, esa que se ha rumorado tanto en las redes sociales, sin embargo, los fans han sido muy críticos, pues la mayoría no cree en este personaje que ya una vez la traicionó.

Incluso, hay quienes han llegado a opinar que ya no es necesario tener que unirla a un hombre para que realmente sea feliz, por el contrario, luego de la muerte de Derek, lo mejor es mostrarla libre, disfrutando de las bondades o reconocimientos que le ha dejado su profesión dentro de tan prestigiosa institución médica en la que ella ha logrado importantes cambios.

Sin embargo, fue la misma Pompeo quien salió al paso para referir que esta unión de Meredith y Nick puede ser muy útil para la gente que siente que al ya cumplir tantas metas en la vida, debe quedar solo y no creer más nunca en el amor. Por el contrario, es una muestra de que aún se puede ser feliz en compañía de alguien que apoya cada proyecto o cada decisión. Y para ella esto no quiere decir que es obligatorio que deba casarse a estas alturas, pues de eso no dependerá la felicidad plena.

“Creo que la idea de seguir adelante o no seguir adelante después de la muerte de su cónyuge… es una gran historia para explorar y es útil para las personas. Hemos perdido a tanta gente durante la pandemia por Covid, mucha gente lamentablemente sabe lo que es perder a un cónyuge y esa es una historia que vale la pena contar. Soy muy afortunada de tenerlo y nos estamos divirtiendo y veremos a dónde nos llevan las historias. Nuestro objetivo siempre es tratar de ayudar a las personas con nuestras historias”, dijo Pompeo en una reciente entrevista y así lo reseñó el portal Zona de prensa.