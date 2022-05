Blue Beetle: Así se ve Xolo Maridueña en el traje del superhéroe de DC

Se filtraron imágenes del set de la venidera película del Universo Extendido de DC, Blue Beetle, donde se puede apreciar como se ve Xolo Maridueña en la clásica armadura azul del superhéroe, conocido por los fans de los cómics y que DC espera presentarle al mundo en esta nueva producción.

La película, con Maridueña en el protagónico, se trata del primer personaje latino en encabezar una película del DCEU, e incluso del género de superhéroes, ya que Marvel tampoco ha contado con algún personaje latino como protagonista en sus películas.

Además, el actor oriundo de Los Ángeles, con ascendencia cubano-ecuatoriana por parte de su padre y mexicana por parte de su madre, queda perfecto en el rol tras venir de gozar de su ascenso a la fama con la serie Cobra Kai.

¿Quién es Blue Beetle, el personaje de Maridueña?

Blue Beetle, cuyo nombre real es Jaime Reyes, es un personaje relativamente nuevo, con su primera aparición datando del 2006 (hablando específicamente de la versión de Reyes, que es la tercera versión de este personaje), y ha aparecido en series animadas de la marca, como por ejemplo Batman the Brave and the Bold, o en el popular videojuego, Injustice.

En las imágenes que se filtraron se puede ver que el traje luce como una copia reluciente, tomando inspiración directa del material original, donde Jaime posee una armadura superpoderosa al fusionarse con un misterioso escarabajo alienígena.

La sinopsis oficial nos cuenta: “Un adolescente mexicano encuentra un escarabajo alienígena que le proporciona una armadura superpoderosa.”

Blue Beetle es protagonizada por Susan Sarandon como Victoria Kord, Raoul Max Trujillo como Conrad Carapax, Elpidia Carrillo como Rocío Reyes, Damián Alcázar como Alberto Reyes, George López como el tío Rudy Reyes, Adriana Barraza como Nana, Belissa Escobedo como Milagros Reyes y hay rumores que señalan a Jason Sudeikis como Ted Kord. La película está dirigida por Ángel Manuel Soto y tiene pautado estrenarse el 18 de agosto de 2023.