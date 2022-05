La razón por la que Caitlyn Jenner no fue invitada a la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker

Aunque ya han pasado cuatro días de la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker, aun sigue dando de qué hablar.

Y es que aún se van conociendo más detalles del enlace matrimonial del año, que se llevó a cabo en Italia, específicamente en el Castello Brown en Portofino, un recinto histórico, ubicado en la costa.

Este matrimonio reunió a la familia Kardashian Jenner, excepto por dos personas, Rob Kardashian y Caitlyn Jenner, quienes fueron los grandes ausentes de la noche tan importante.

Recientemente se supo que Rob prefirió no asistir, pues quería mantenerse alejado del ojo público, y no es la primera vez, pues el hermano tampoco asistió a la boda de Kim y Kanye.

Kourtney Kardashian no invitó a Caitlyn Jenner a su boda

La razón por la que Caitlyn Jenner no asistió a la boda es porque no fue invitada por Kourtney , según reveló TMZ.

Y es que desde que se separó de Kris Jenner, la relación de Caitlyn, antes Bruce, no fue la misma con las famosas hermanas.

Aunque al principio apoyaron su cambio de sexo y todo el proceso, el padre de Kendall y Kylie se ganó el resentimiento de las Kardashian luego que atacara a su madre en entrevistas e incluso en su libro .

Actualmente no se llevan mal, per o Kourtney no siente el mismo cariño por ella que antes, por lo que no sintió la necesidad de invitarla y tenerla en su boda.

Caitlyn siempre expresó su molestia al rechazo de las Kardashian, e incluso de sus propias hijas, pero actualmente se encuentra ocupada y centrada en su carrera, y mientras Kourtney se casaba, ella viajó a Europa para un compromiso profesional con su escudería en el gran premio de W Series de Barcelona.

Así queda claro que Caitlyn ya no forma parte de la famosa familia como antes lo era, pues incluso fue ella, cuando era Bruce, quien llevó al altar a Kim y a Khloé.