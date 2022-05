“Me ha costado mucho trabajo poderla ver”: Ricardo Montaner revela cómo ha sido su etapa como abuelo de Índigo

Evaluna y Camilo dieron la noticia del nacimiento de su hija Índigo a principios de abril y desde entonces, la familia Montaner ha estado vuelta loca. Y aunque aún no conocemos el rostro de la pequeña, los vistazos que hemos tenido de ella junto a sus padres, tíos y abuelos, han sido muy tiernos.

“Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa y valiente que ha pisado este planeta. ¡Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa! Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá. Creció La Tribu”, escribió Camilo en la secuencia.

Sin duda uno de los más felices es Ricardo Montaner, padre de Evaluna pues aunque ya ha sido abuelo en cuatro ocasiones antes de la llegada de Índigo, siempre es una gran alegría.

“Como se podrán imaginar en esta casa, inclusive nuestra respiración por estos días se llama Índigo”, expresó en una ocasión, haciendo alusión a que la atención de todos estaba en la bebé. También dijo: “Índigo no es una canción y tampoco es un sueño, ya es una realidad”.

Con el paso de los días, el intérprete de “Me va a extrañar” ha compartido instántaneas en las que aparece con la pequeña y se ha autonombrado “presidente de su club de fans”.

Eso sí, Montaner reveló que de pronto es difícil ver a su nieta ya que todos tienen sus compromisos.

“Cada que me puedo escapar, porque cuando nació Índigo solo estuve seis días, porque estoy de gira por todos lados, pues me ha costado mucho trabajo poderla ver pero cada vez que la veo o cada vez que tengo una excusa me subo al avión y voy aunque me quede medio día para compartirlo con ella”, reveló en una entrevista exclusiva con Flor Rubio en Venga La Alegría.

Al preguntarle qué tipo de abuelo es, el cantante no dudó en responder con la transparencia y carisma que lo caracterizan. Montaner dejó claro que adquirió experiencia gracias a sus cinco hijos.

“Hago todo, limpio culito, o sea todo. Soy un abuelo con todas las de la ley, enserio, cambio pañales soy muy experto, porque acuérdate que yo tengo cinco hijos y a los cinco les cambié sus pañales, los bañé y pues tengo mucha facilidad para manipular a los bebés porque pues he practicado muchísimo en mi vida”.

Asímismo, la cercanía con sus cuatro nietos también lo ayudó a practicar.

“Con mis cuatro primeros nietos también practiqué mucho así que estoy hecho un experto. Por ahí no hay ni preocupación porque Evaluna me dice, bueno yo entro a la casa y me dice ‘Toma papá, (hace señas de recibir a un bebé) hasta que pida de tomar leche, quédatela’ y yo me encargo de ella y la tengo que cambiar, es divina”, dijo.

La alegría de Ricardo se multiplicó con la noticia de la llegada de un sexto nieto

Poco después del nacimiento de Índigo, Ricardo recibió la noticia de que su hijo Mau Montaner será papá por primera vez junto a su esposa Sara Escobar. A través de un video un video Mau reveló que el bebé llevará el nombre de Apolo y llega cuatro años después de que la pareja se casara en Tulum, Quintana Roo.