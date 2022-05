Maite Perroni reveló todo lo que padeció durante su tiempo en RBD “Yo nunca me sentí cantante”

Maite Perroni en una escena de "La octava cláusula" en una imagen proporcionada por Amazon Prime Video. (Amazon Prime Video via AP) (AP)

Hace un par de décadas, la carrera de la actriz mexicana Maite Perroni se disparó luego de haber comenzado su participación en la telenovela juvenil “Rebelde” y con ello, formar parte del grupo RBD. Con el paso de los años, la actriz ha hablado cada vez más de lo que fue esa experiencia para ella como persona y dentro del marco de su carrera.

La nacida en Ciudad de México ha disfrutado de una muy exitosa carrera que se ha expandido por el cine, la televisión, el teatro y hasta la música y hasta ella misma ha aceptado que todo se debe a su papel en “Rebelde”, pero, según una reciente entrevista con Efe, las cosas no fueron tan fáciles como parecían desde afuera.

Maite Perroni asegura que “nunca me sentí cantante” en RBD y habló sobre la experiencia

En la entrevista, la actriz confesó una de las cosas más importantes de su carrera, y es que según Maite “me pude desenvolver” pero no todo fue color de rosa. Añadió que durante su preparación como actriz incluyó “Muchas herramientas que me permitieron estar en muchos campos, pero nunca me sentí cantante”.

Si bien la actriz nunca se sintió al 100%, ella misma ha sabido apreciar el proceso “Con veinte años, mi vida explotó como cantante y actriz, y luego tuve mi proyecto como solista, pero cerré ese ciclo en mi vida, lo agradecí y continué con lo que me apasiona, que es la interpretación”.

Finalmente, también dio un vistazo a su futuro añadiendo “Y a partir de ahora, también la producción. Hay mucho que hacer desde este lado creativo donde también me estoy involucrando”. Aún está por saberse en qué proyecto está involucrada Maite como productora, pero sus fans lo esperan con ansias.

