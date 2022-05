Kate Moss niega las acusaciones de Amber Heard sobre el altercado que vivió con Johnny Depp

Cuando se creía que el juicio por difamación contra Johnny Depp estaba tomando un mejor curso, su exesposa Amber Heard caldeó los ánimos al afirmar que la supermodelo Kate Moss había sido víctima de este hombre quien agredió a quien fuera su pareja durante 1994 y 1998.

Esto no solo molestó a la audiencia y a los miles de seguidores de estas estrellas involucradas, sino también a la misma modelo quien no dudó en dar su testimonio, de forma virtual, en el que desmintió tal afirmación que nunca ha salido de su boca. Con esto, una vez más los testimonios o declaraciones de la actriz dejan clara evidencia del maltrato psicológico con el que presionó en innumerables ocasiones a quien fuera su esposo y que hoy sigue siendo víctima de sus acciones.

La rubia se mostró muy dispuesta a declarar sobre los supuestamente sucedido en un viaje que hizo con el actor a Jamaica. Ella describió toda la escena y reiteró que nunca fue agredida por esta estrella de Hollywood quien en realidad solo buscó ayuda médica para atender el incidente vivido.

Kate Moss sale en defensa de Johnny Depp ante las afirmaciones falsas de Amber Heard

Con esto, queda en evidencia una vez más el plan de difamación que Amber Heard tiene en contra de su exesposo Johnny Depp quien hasta la fecha ha salido airoso de todo tipo de señalamientos y por el contrario, se ha mostrado como una víctima de cada una de las situaciones que vivieron durante lo que fu su tormentoso matrimonio.

En el juicio Moss confesó que que mientras se encontraba de vacaciones en Jamaica ella se resbaló mientras bajaba por las escaleras y Depp acudió en su ayuda al ver que ésta resbaló. “Nunca me empujó, pateó ni tiró por las escaleras”, aseguró la modelo que siempre se ha mostrado muy reservada con todo lo que tiene que ver con su vida personal, por lo que formar parte de esta declaración no solo la incomodó, sino que también le permitió dar un contundente giro a la afirmación que hacía Heard sobre ella y su exesposo quienes tuvieron en los 90 una relación muy mediática.

Todo ello vino dado luego de que Heard comentara de que siempre había sentido mucho miedo de que Depp empujara por las escaleras a su hermana tal y como lo hizo en una oportunidad, con una acción muy violenta en contra de su ex Kate Moss. Por lo que se tuvo que contactar a la modelo para poder aclarar esta situación que ponía una vez más en peligro los avances del juicio fe difamación en contra del famoso actor.

El abogado de Depp, Benjamin Chew, fue el encargado de interrogar minuciosamente a Moss quien dijo: “Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me deslicé por las escaleras. Me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor. Jhonny regresó corriendo para ayudarme, me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”.

Con esto Moss deja aclarada y cerrada por completo esta declaración en la que una vez más Heard es mal vista por el jurado y por quienes han seguido de cerca este caso. Y es que ella también era clave de la comparecencia, pues ella sostuvo una extensa y muy mediática relación con esta estrella hasta el punto de que fueron calificados como la pareja más elegante y drogadicta de Los Ángeles, debido a que en varias oportunidades fueron captados borrachos por los paparazzis.