3 películas de Netflix con finales que te sorprenderán

Jaap Arriens / NurPhoto (Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)

El género de suspenso es uno de los que más tiene espectadores, sobre todo en Netflix. El catálogo de la plataforma de streaming contiene variso títulos en esta categoría pero algunos sobresalen más que otros.

Es por eso que ahora te traemos una selección de tres películas de la plataforma de la N roja que tienen finales que te sorprenderán:

Fin de semana en Croacia

Netflix estrenó esta película el 3 de marzo de 2022 y tiene como protagonistas a Leighton Meester (Blair Waldorf en Gossip Girl) y Christina Wolfe (Kathryn Davis en The Royals).

La sinopsis de este filme nos advierte: “Beth investiga qué la sucedió a su amiga, desaparecida durante un viaje de chicas a Croacia. Sin embargo, cada pista la lleva a más engaños.”

Fractura

Ese thriller psicológico se estrenó 2019 y tuvo grandes críticas por las idas y vueltas que desconciertan al espectador. El elenco protagónico está compuesto por Sam Worthington (Perseo en Furia de titanes) y Lily Rabe (reconocida por varios papeles en American Horror Story).

“Ray y su mujer viajan con su hija por el país, pero en una parada en una gasolinera, la pequeña se tropieza y fractura el brazo. Tras varias horas de espera en el hospital, la niña es atendida y Ray, exhausto, se queda dormido. Al despertar, no hay nadie con él, ni noticias de su mujer e hija”, nos cuenta la sinopsis oficial del filme.

No confíes en nadie

Por último, esta película está inspirada en la novela Before I Go to Sleep y cuenta con un elenco estelar compuesto por Nicole Kidman, Mark Strong y Colin Firth.

“Una mujer sobrevive a un ataque brutal, pero despierta cada mañana sin poder recordar su pasado, incluso el día anterior”, indica la sinopsis en Netflix. No Confíes en Nadie tiene una duración de 1 hora y 30 minutos.