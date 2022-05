Anne Hathaway aparece en el Festival de Cannes y fans le aplauden por probar que los 40 son una edad fabulosa

Anne Hathaway es una de las estrellas más asediadas del espectáculo por su su belleza, estilo y carisma. Si algo ha hecho brillar a esta actriz es que siempre está dispuesta a entregarse al máximo al papel que le pongan, además de que es una mujer multitalentosa, capaz de actuar, cantar y bailar.

Es por eso que es imposible no hablar de ella cada vez que se hace presente.

Recientemente Hathaway desfiló por la alfombra roja en el Festival de Cine de Cannes 2022 para el estreno de su nueva película “Armageddon Time”, marcando su primera vez en este importante evento.

La protagonista de “The Princess Diaries” se lució con un vestido blanco de Armani Privé sin tirantes completamente adornado con lentejuelas, con un panel transparente muy delgado y terminado con un chal fuera del hombro que doblaba como un tren dramático.

Hathaway se complementó con tacones plateados de Santoni y un collar único de Bulgari “Mediterranean Reverie”, además de llevar un gigantesco zafiro de talla cojín de 107,15 quilates.

“Contratas a [estilista] Erin Walsh y confías en ella. Sabes, nunca he estado en Cannes, y he estado viendo cómo se desarrolla la moda del festival de cine durante un par de décadas. Y he notado ciertas cosas con las que nunca puedes equivocarte”, dijo la estrella a People durante su paso por la alfrombra roja.

Hathaway continuó: “Nunca te equivocas con un poco de brillo. Nunca te equivocas con algo que se ve elegante y glamoroso, pero se siente muy, muy cómodo. Y noté que muchas de mis actrices favoritas tuvieron su experiencia de primera mano vistiéndose completamente de blanco. Así que eso fue lo que hice”.

Su esposo Adam Shulman, quien también usó Armani, la acompañó en el evento. Jeremy Strong, coprotagonista de “Armageddon Time”, también desfiló con un elegante esmoquin.

Por supuesto, toda la atención estuvo sobre Anne ya que no sólo vistió fabulosa sino que dejó claro que llegar a los 40 no es ninguna condena.

Casi 40 años tiene Anne Hathaway, lo de esta mujer es impresionante 😍

Así se envejece cuando no eres problemática👏🏾 pic.twitter.com/4MDKKWAsy4 — TOUƆHÉ (@Touche3196) May 19, 2022

Lo guapísima que está Anne Hathaway a sus 40 años es que sigue luciendo aquella chavala de 18 años que protagonizaba Princesa Por Sorpresa — Cocre 🥭 (@cocretono) May 20, 2022

~Anne Hathaway es tan hermosa casí 40 años y parece una quinceañera ✨ pic.twitter.com/C9MwPDBd4R — 🌈ANDY JONNY (@AndresJovannyMa) May 19, 2022

Aunque se llenó de halagos de quienes alabaron que aparenta mucho menor edad de la que realmente tiene, muchas recordaron que una mujer no tiene “fecha de caducidad” y que es momento de dejar de hablar de los 40 como si fuese una edad avanzada.

“Veo a la gente alucinando con Anne Hathaway porque luce preciosa con casi 40 años y yo no sé qué concepción tenéis de las mujeres de 40 años, la verdad. QUE ESTAMOS ESTUPENDAS”

“Chicos es obvio que Anne Hathaway va a estar impecable pisando los 40 porque primero que nada SIGUE SIENDO JOVEN y segundo que las cremas que debe usar valen más que mi casa y no debe llevar la vida que nosotros llevamos, no es una casualidad ni un accidente.”

La sociedad es muy buena para juzgarnos y ejercer presión sobre nuestra imagen y lo que somos. No es extraño sentirnos abrumadas cada vez que llega nuestro cumpleaños y recordamos que el reloj no se detiene.

Cada vez que escuchamos “ya estás más vieja”, “qué suerte que no te ves de tu edad” es inevitable cuestionarnos si hemos hecho lo suficiente para decir que somos realmente plenas y felices.

La realidad es que debemos dejar de hacer caso a opiniones no solicitadas que lejos de ser constructivas, nos minimizan y afectan negativamente.

No eres “menos deseable” a los 40, ni tampoco debes de pensar en retirarte de lo que te gusta o dejar de aprender algo nuevo. Quizá las cosas ya no son como cuando tenías 20 o 30 pero ¡sigues estando en tu mejor momento! Es ahora cuando puedes plantearte metas nuevas, conocer lugares que no habías podido visitar antes, establecer nuevas relaciones e incluso subir más peldaños en tu educación. Los límites los pones tú misma cuando te dejas llevar por expectativas ajenas.