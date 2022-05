Warner Bros. cerró el proyecto del largometraje de los Gemelos Fantásticos de DC

KJ Apa e Isabel May empezarían el rodaje de Los Gemelos Fantásticos a mediados de año.

Finalmente los poderes de Los Gemelos Fantásticos no pudieron activarse.

El proyecto de una película basada en los personajes de DC Comics, que debía comenzar su producción a principios de julio, fue parado por Warner Bros., reseñó The Hollywood Reporter.

Los Gemelos Fantásticos (The Wonder Twins) era una producción para HBO Max que iba a contar con la participación de KJ Apa (Riverdale) e Isabel May (1883) como protagonistas, interpretando a los gemelos Zan y Jayna, respectivamente. Adam Sztykiel escribió el guión de la película y sería su director.

Las razones

KJ Apa e Isabel May interpretarían a los Gemelos Fantásticos.

De acuerdo con algunas fuentes de The Hollywood Reporter la decisión de cerrar el proyecto se produjo hace semanas y se debió a que David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, la nueva compañía que combina Discovery y Warner Bros., desea que las películas de DC ahora se hagan con un objetivo teatral primero, algo que no cumplía el proyecto, que fue concebido como “demasiado especial”.

Además, el presupuesto de 75 millones de dólares era demasiado alto para lo que se considera una película de HBO Max, que estima mantener sus películas originales por debajo de los $35 millones, porque estiman que las películas de presupuestos altos no agregan suficente valor, a pesar que atraen un buen número de suscriptoes para su servicio de streaming, como sucedió con The Batman.

Los Gemelos Fantásticos son un par de hermanos extraterrestres llamados Zan y Jayna que fueron conocidos por una generación de televidentes en la década de los años 70 y 80 por su presentación en La Nueva Hora de los Súper Amigos de Hanna-Barbera, siendo los jóvenes acompañantes de Superman, Batman y la Mujer Maravilla. El dúo también apareció en los Súper Amigos y con el tiempo se incorporó al universo de DC.