Por qué Dua Lipa estuvo a punto de retirarse debido a los mensajes que recibía en redes sociales

En la actualidad, Dua Lipa es una de las cantantes más conocidas a nivel mundial, por lo que parece imposible pensar que en algún momento ella hubiera querido retirarse.

En una entrevista con “The Sun”, la artista reveló que fue muy duro recibir comentarios negativos en las redes sociales.

“Hubo momentos de duda, aunque fue un poco injusto porque muchas de las personas que habían enviado esos mensajes o decían cosas en línea, en realidad no habían estado en uno de mis espectáculos”, dijo Dua.

Además, señaló que muchas veces se le pueden dar mal uso. “Las redes sociales funcionan con esta moneda tóxica de quién puede hacer reír a la gente a expensas de los demás”, agregó.

La cantante hizo énfasis en que, luego de todo lo que vivió, ha conseguido ignorar los malos comentarios. “Ahora, si alguien dice algo, ni siquiera me molesta”, dijo.

Aunque reconoció que hay veces que todavía le afecta, pero sigue trabajando en esto. ”Algunos días, quizás me siento más vulnerable y me pongo a ver cosas y casi me pongo a buscar cosas que no quiero ver”, expresó la cantante.

“Puede ser divertido compartir cosas, pero al mismo tiempo, también es un lugar perfecto para generar ansiedad y odio. La gente siente que puede decir todo lo que quiera, porque está escondida detrás de una pantalla de ordenador, pero para mí es importante usar las redes sociales con mesura, mientras te hagan sentir bien. Cuando no sea el caso, me retiro durante un tiempo”, añadió.

Su presencia en redes sociales

Dua Lipa cuenta con más de 84 millones de seguidores en Instagram y en Facebook. Mientras que en Twitter tiene una comunidad de más de nueve millones.

En TikTok la siguen más de ocho millones y suele publicar momentos de sus conciertos.