Laura Acuña reveló que sufre de pérdida del cabello

Laura Acuña suele deslumbrar en las redes sociales y durante la transmisión de sus programas, mostrando atuendos vistosos y a la moda junto con una figura y un rostro muy trabajado. Sin embargo, la presentadora reveló que últimamente ha notado que su cabello empieza a perder volumen en ciertas áreas, mostrando preocupación por este hecho curioso.

A través de sus historias de Instagram, la colombiana grabó una serie de videos en los que le confiesa a sus seguidores la afección por la que atraviesa, comentando que si bien esto no debería contárselo a nadie, ella lo hace con sus fanáticos porque los considera sus amigos.

“Cuando yo me hago a veces, o me quiero hacer, de pronto una colita de caballo o cogerme el pelo a la mitad o lo que sea, me atormentan estos huecos que tengo acá que les voy a mostrar para que me entiendan, y necesito solucionarlos urgentemente”, dijo Laura Acuña a sus seguidores.

“Es como que me tomo la moñita y si ven que hay pedazos como que donde no hay pelo. Me atormenta”, confesó la colombiana mientras se notaba preocupada por su padecimiento capilar.

Laura Acuña ha probado diversos tratamientos capilares

Como se puede ver en diversas publicaciones en su cuenta de Instagram, la presentadora ha estado lidiando con este problema capilar desde hace algunos meses, pero no fue sino hasta ahora que reveló su pérdida de cabello.

Sin embargo, hace varias semanas compartió diversos tratamientos que le aplicaba a su cabello como parte de su rutina para mantenerlo fuerte y sedoso como un champú naturista a base de cebolla.

En otra publicación fue directo a la raíz del problema, mostrando varios productos capilares que servían directamente para tratar la pérdida del cabello, además de estimular el crecimiento del mismo.

