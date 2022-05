Conoce a Katherin Giraldo, la hermana de Karol G que brilla como influencer

Solo los más acérrimos seguidores de Karol G conocen parte de su ‘turbio’ pasado familiar que incluye a Katherin Giraldo, su media hermana menor con la que no tiene una buena relación al haber sido concebida fuera del matrimonio por su papá.

‘La Bichota’ nunca ha tenido reparos en presumir al resto de sus familiares, pero con la joven rubia de ojos claros las cosas se fueron enrareciendo con el paso del tiempo y hoy día confiesa “tener dos años que no tengo contacto con mi papá o mis hermanas”, según le dijo a El Tiempo.

“Tuve algunos comportamientos que no estuvieron muy bien en esa época, porque me sentí súper libre y me ‘desboqué’, pero todos cometemos errores. Ahí fue cuando surgió todo este distanciamiento”.

— Katherin Giraldo hablando sobre su relación con Karol G.