“Mucho corazón y honestidad”: Camilo revela nuevas imágenes de Índigo y emociona a sus fans

El cantante Camilo sorprendió a sus seguidores al revelar el estreno de su nuevo disco ‘De adentro pa’ afuera‘ con un video junto a su hija Índigo. El famoso afirmó que estas son las mejores canciones que ha escrito gracias a la inspiración que le brindó la paternidad.

Camilo presume a Índigo y presenta su nuevo disco inspirado en su hija

Por medio de redes sociales, Camilo dio a conocer que se encuentra celebrando el estreno de un nuevo disco con un video. En el clip se ve a su familia con unas tomas caseras que él mismo realizó con una cámara.

“Soy papá, pero de eso no se trata este video. El hecho es que, cuando Índigo llegó, llegaron canciones, ideas, proyectos, carcajadas, ganas de gritar, de bailar, de saltar, de viajar, de celebrar... con ustedes, obviamente. Y me puse a pensar: ‘¿Por qué no les cuento todo lo que viene en este 2022, para que esperemos juntos en vez de guardarlo en secreto?’”

Índigo fue su musa para este nuevo material, Camilo reveló que sus nuevos sentimientos sobre la paternidad lo hicieron escribir las mejores canciones de su carrera.

“Viendo llegar a Índigo nos sentamos a escribir lo que siento que son las mejores canciones que he escrito en mi vida, y así armamos el álbum De adentro pa’ afuera. Pero antes que eso, en unos días, ‘Pegao’. En junio, ‘Nasa’. En julio, ‘Naturaleza’. En agosto, ‘Alaska’. Y en algún momento, entre todo eso, el documental ‘El primer tour de mi vida’.”

En el video se pueden ver algunos momentos íntimos de la familia de Camilo y Evaluna. Desde clips con su bebé hasta cómo se divierten los cantantes.

Camilo reveló que algunas de las ciudades que visitará son: Monterrey, Guadalajara, Pamplona, Sevilla, Córdoba, París, Madrid, Barcelona, Londres, Zúrich, Milán, Zaragoza, Valencia, Marbella, Nueva York, Miami, Orlando, Houston, Dallas, Los Ángeles, Montreal, Chicago, Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Aún no se sabe si su familia lo acompañará durante su gira o si tendrá que separarse por primera vez de Índigo, pero sus fans esperan que pronto comparta más sobre sus planes junto a su esposa e hija.

Cuando nació su hija, Camilo fue el encargado de dar la noticia a sus fans con un emotivo mensaje:

“Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar.Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa! Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá!!Creció La Tribu ⛺️🔥☁️(Soltando el teléfono otra vez para hacer otra siesta los 3)”

En las fotos se puede ver a Evaluna durante el parto, abrazando a Camilo mientras hace un gran esfuerzo. También se pueden ver los primeros videos de su bebé cuando escucha las canciones que le canta Camilo con su guitarra.

Por su parte Ricardo Montaner se mostró como el abuelo más orgulloso y por medio de redes sociales anunció la llegada de su nieta.

“Ya pueden felicitar al abuelito de #Indigo… Es hermosa, estamos dichosos. Dios ha sido bueno otra vez”

La pequeña, se ha convertido en la alegría de la familia Montaner, quienes ahora esperan a otro miembro. Se trata de Apolo hijo de Mau Montaner y Sara Escobar.