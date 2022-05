“Me voy el día que me dé la gran put* gana”: Marbelle responde a aquellos que le piden irse del país

Marbelle siempre ha manifestado sin tapujos en redes sociales sus posturas e inclinaciones políticas, pero desde que los candidatos presidenciales empezaron con sus campañas en búsqueda de votos para convertirse en el próximo presidente del país, la reina de la tecnocarrilera ha usado su cuenta oficial de Twitter para defender su postura política y para lanzar ‘pullas’ especialmente hacia el candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.

En uno de sus más recientes tuits, la cantante manifestó que si Gustavo Petro ganaba las elecciones se iría del país. Dicho comentario genero diversos comentarios, pero especialmente de los simpatizantes de Gustavo Petro, quienes de cierto modo se manifestaron con alegría por la noticia, llegando a ser tendencia en redes sociales. Pero después de esto, muchos le han pedido de manera anticipada su ida del país.

Marbelle al ver la insistencia de muchos en quererla lejos de territorio colombiano, cuando un tuitero en específico que le mencionó " Sra no me gusta su música, usted es ordinaria, irrespetuosa, grosera, y no cuestionó su derecho a pensar como le dé la gana, pero usted irrespeta a millones de personas que tenemos la opción diferente para el país, cuento los días para tener la felicidad de saber que se ha ido.”, a lo que ella decidió responderle muy a su manera.

“Perfecto! Y ahora yo le digo me voy el día que me dé la gran put* gana” — Marbelle en Twitter

Dicho comentario siguió propagando los comentarios en tono de burla hacia la cantante “polimerosa y agresiva”, “Ay... ya no se va a ir??”, “Grita mucho para no hacer nada”, “El dia que repartieron la madurez, Marbelle llegó seis horas tarde”, “Jajaja ella pensó que la gente se iba a poner triste”, fueron algunos de los comentarios que recibió. Solo queda esperar sus pronunciamientos este 29 de mayo cuando se anuncien los resultados de las votaciones.