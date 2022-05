Fotos que demuestran por qué Luke Newton será el próximo galán de ‘Bridgerton’

Luke Newton se ha convertido en el galán del momento y ahora más que será el protagonista de ‘Bridgerton’ que arriba a su tercera temporada mostrando la historia de amor de su personaje Colin.

Lo que se desconoce es qué es lo que pasará finalmente entre él y su fiel amiga Penelope quien siempre lo ha apoyado en todo momento y que siempre ha estado dispuesta a levantarle el ánimo y hacerle ver sus cualidades, así como ser apoyo fundamental en sus proyectos que le consulta para que sea ella quien de el visto bueno de todo. Por eso, todos los ojos están puestos en cada uno de estos actores que además poseen una gran cantidad de seguidores luego del imparable éxito de esta serie.

Y es que desde que se anunció que le tocaría el turno a este joven para revelar su historia de amor en esta producción que está basada en los libros de Julia Quinn, no hay quien no lo haya felicitado y augurado los mejores deseos, pues hasta ahora esta pareja tan particular ha sido del agrado de la audiencia.

Conoce a Luke Newton será el próximo galán de ‘Bridgerton’

Hasta ahora Luke Newton se había mantenido muy bajo perfil en la serie ‘Bridgerton’, tanto que hasta a finales de la primera entrega éste emprendió un viaje que le permitió transformar sus pensamientos, pero en la segunda entrega éste no solo regresó a casa sino que también estuvo siempre dispuesto a destacar o consolidar su amistad con la joven pelirroja que ha sido incondicional con él y sus proyectos de vida.

Y aunque se dieron algunos momentos un tanto románticos entre ellos, no será sino hasta la tercera temporada que se revelará cuál será el destino de ambos en esta trama que además de sorprendente ha resultado muy impactante sobre todo por las modificaciones que han hecho sus realizadores de sobre los libros escritos por Quinn. Esto ha servido de base, pero ha permitido crear nuevas historias casi novelescas de cada personaje.

Sin embargo, más allá de la serie, este chico ha causado impacto por su sex appeal y por su forma tan particular de conquistar con su mirada penetrante, casi intimidante, pero sexy. A través de su cuenta en Instagram, Luke se encarga de conquistar con sus publicaciones en las que su fiel fanaticada además disfruta de cada momento repleto de diversión y de situaciones que lo alejan del set de grabación haciéndolo así muy auténtico y atractivo.

En sus redes él deja ver su pasión por lo artístico, es así como se puede ver cómo no solo es un amante de la actuación, sino también del canto, por lo que no resultaría nada extraño verlo formar parte de algún musical como en sus inicios en los que interpretó a Ben Evans en “The Lodge” de Disney Channel. Este chico además, es un apasionado de la naturaleza, de los paseos al aire libre con amigos y es un buen compañero de trabajo, pues siempre está dispuesto a apoyar a quién lo necesite, sobre todo si necesita de un consejo.