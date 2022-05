Minivestido blanco: el vestido de novia con el que Kourtney Kardashian rompió las reglas en su boda

A más de un mes de casarse en Las Vegas, de manera informal y simbólica, Kourtney Kardashian y Travis Barker se dieron el sí en una ceremonia oficial en Santa Bárbara, California.

A través de las redes se filtraron fotos de la boda de los famosos que se realizó este domingo con parte de su familia y amigos más cercanos.

En las imágenes se ve a Kourtney y Travis abrazados, mirándose con mucho amor, y también se observa el auto de color negro y descapotable en el que se fueron tras la ceremonia, que decía “Just married”.

Pero, lo que más llamó la atención fue el vestido de novia de Kourtney, que fue muy original, sexy, fiel a su estilo, pero poco convencional para una novia.

Así fue el vestido de novia de Kourtney Kardashian

La mayor del clan Kardashian, quien se casó por primera vez, llevó un vestido de novia fuera de lo común, que causó polémica en redes.

Kourtney lució un vestido de novia muy corto en tono blanco, escotado y de tiras finas, con un corazón en el centro.

Complementó su look de novia con unos tacones, y un velo en tono blanco, y su cabello lo llevó recogido en un moño bajo, con mechones a los lados.

Este look de Kourtney para su boda generó opiniones divididas en redes, pues algunos fans la atacaron, por considerar un vestido inapropiado para su boda, y otros la defendieron por ser la novia más sexy.

“Cómo puede ponerse algo así para su boda, le falta clase”, “creo que tiene que aprender más de Kim Kardashian en sus looks de boda”, “el peor vestido de novia que he visto”, “critiquen, pero se veía hermosa y sexy”, y “muchas quieren casarse así pero no lo hacen por la sociedad”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Aunque ha recibido miles de críticas, nadie podrá arruinar este momento tan feliz en la vida de Kourtney, quien finalmente halló al amor de su vida y se encuentra en su mejor etapa.