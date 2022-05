El regreso de My Chemical Romance: reacciones, memes y todo lo que debes saber

No es solo una fase. La popular banda de rock My Chemical Romance sorprendió a todos sus fanáticos con el sorpresivo estreno de un nuevo tema, llamado ‘The Foundations of Decay’, luego de haber anunciado a finales de 2019 su regreso a los escenarios.

Aunque debido a la pandemia, la famosa banda tuvo que posponer una extensa gira (que tendrá lugar este 2022), con el lanzamiento de esta nueva canción, los fans del grupo ‘emo’ tuvieron muchas razones para celebrar, sobre todo en las redes donde rápidamente publicaron divertidos ‘memes’ y reacciones, utilizando incluso imágenes de la reciente cinta de The Batman.

El tema, que tiene 6 minutos de duración y trae recuerdo de sus anteriores trabajos musicales, ya está disponible en todas las plataformas de la agrupación, formada en Nueva Jersey en el año 2001.

Un detalle que destaca sobre el tema es que es el primero que Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro y Fran Iero lanzan en 8 años, pues lo último que crearon fue Fake Your Death, incluida en el disco recopilatorio May Death Never Stop You, del 2014.

Aunque la banda no ha brindado más detalles sobre este nuevo tema, como, por ejemplo, si formará parte de un nuevo álbum, existe mucha expectativa ante las posibilidades de que la banda tenga más material preparado, que podrían ir lanzando a medida que se de la gira mundial, en los shows que ofrecerán.

Por su parte, los fanáticos se mostraron muy emocionados y felices de volver a escuchar temas de la banda popular de los 2000′s, tomando las redes para compartir su satisfacción ante el lanzamiento del tema y el regreso de los músicos en general:

Así fue la reacción de los fans en las redes:

My Chemical Romance saca nueva canción.

Yo en automático: pic.twitter.com/x3EBFEvLyw — ∆Diego∆ (@sxck_bxy) May 12, 2022

Cómo que My Chemical Romance sacó una nueva canción!? pic.twitter.com/OxPsVIWRc9 — Jairo Morales (@JaiiMorales) May 12, 2022

Se cancela la depresión y la terapia, ya escuché la nueva canción de my chemical romance — memenica (@dommooon) May 12, 2022