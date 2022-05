Esta es la razón por la que Claudia Jessie de ‘Bridgerton’ no tiene redes sociales

Una de las actrices de ‘Bridgerton’ que ha ganado mayor popularidad tras el estreno de cada temporada ha sido Claudia Jessie, ella es quien interpreta a la muy inquieta y rebelde Eloise, la quinta hermana de esta familia tan numerosa y prestigiosa de Londres.

Ella se ha sabido ganar el cariño, respeto y admiración de sus fans debido a que es la única de este elenco que, pese a ser muy joven, ha sabido ir en contra de las normas impuestas por la sociedad e incluso ha sabido enfrentar a la Reina Charlotte quien es la máxima autoridad y a quienes todos respetan en plena Regencia del Siglo XIX. Por eso, es que todos han volcado a conocer más de ella, pero lo que pocos imaginarían es que pese a la fama y amplia trayectoria que posee en la actuación, ella ha sabido moverse y destacar sin el apoyo de las redes sociales.

Esto ha dejado atónito a más de uno, pues tras saberse que no poseía una cuenta oficial, más de un fan optó por crearlas, pero no son de su uso personal.

¿Por qué Claudia Jessie, actriz de ‘Bridgerton’ le huye a las rede sociales?

Ante esta negativa de poseer una red social que permita estar en contacto con la fiel audiencia de ‘Bridgerton’, esta chica que siempre va contra todo expresó que lo hacía por su salud mental, es decir que ante el imparable éxito de su personaje, las constantes agendas de trabajo que la mantienen muy ocupada y su estilo de vida tan agitado, esto podría representar un estrés adicional del que no está dispuesta a experimentar. Por eso, ella no ha sido capaz de abrir una cuenta personal de Instagram ni del resto de las demás plataformas digitales.

Con ello no solo demuestra su madurez, sino también su firme posición dentro y fuera de set, ya que sus más cercanos aseguran que esta chica es muy auténtica, divertida, pero sobre todo consciente del impacto que su trabajo genera y más luego del éxito que ha propinado el formar parte de una serie romántica de época tan exitosa en Netflix. De ahí que ella prefiere estar en paz con ella misma y con su entorno en el que nunca para de trabajar.

“Siempre se me olvida que es sorprendente para la gente. No tengo redes sociales desde que era una adolescente, por el simple hecho de que me gustaría preservar mi claridad mental lo máximo posible. Pienso que, si estoy en las redes, no me sentiría muy feliz, y mi salud mental lo significa todo para mí. Las redes pueden ser bastante extremas y no están lo suficientemente reguladas para la máquina de ‘pinball’ que es mi mente. Me mantengo serena y es genial porque me da mucho tiempo libre. Si las utilizara, pasaría mucho tiempo en ellas”, dijo la actriz durante una entrevista para Yahoo! Style y así lo reseño Spoiler.

Incluso, esta muy particular jovencita reiteró que llegó a tener MySpace, pero esta herramienta comunicacional no la llegó a convencer y por eso la dejó a un lado.