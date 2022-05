‘Waka Waka’ de Shakira cumple 12 años siendo su tema más reproducido ¿A qué debe su éxito?

El tema ‘Waka Waka (This Time for Africa) (The Official 2010 FIFA World Cup Song)’ de Shakira fue con la colaboración del grupo sudafricano Freshlyground que combina ritmos e instrumentación afro-colombianos con la soca, género musical de Trinidad y Tobago derivado del calipso.

Cada uno de todos los beneficios generados por el tema se destinaron a la campaña benéfica de la FIFA 20 Centers for 2010. Pese a que en un principio no se incluiría en el álbum de la cantante colombiana ‘Sale El Sol’ por derechos de autor, finalmente fueron agregadas las dos versiones: español e inglesa.

12 años de Waka Waka, un clásico de la música, la canción más exitosa hecha para un mundial y en palabras de la misma Shakira, la canción que le cambió la vida pic.twitter.com/W3LbwHZ9qK — Shakira Imperio Dorado (@ShakImpDorado) May 8, 2022

El coro del tema se basa en un canto de Camerún llamado ‘Zangalewa’ que hizo popular el grupo Golden Sounds formado por exmilitares de ese país. El grupo afirmó que ellos no la compusieron, sino que la adoptaron de un canto popular que apareció espontáneamente por parte de scouts africanos cuando marchaban.

Podemos hablar del momento en que Shakira dominó el mundo con Waka Waka? Se coronó como la reina de los eventos deportivos y lo reafirmo con el su show del Superbowl. Icónica la reina latina ❤ pic.twitter.com/cezIdhrlT5 — Joel S. (@JoelPrimo6) May 8, 2022

Desde ese entonces este himno estuvo en el puesto 1 en 50 países y se ha convertido en uno de los sencillos más exitosos de la historia de la cantante colombiana en países como su natal Colombia, Guatemala, Italia, Luxemburgo, España, Portugal, Alemania, Francia, Chile, México, Turquía, Bélgica, Austria, Suiza, Holanda, Dinamarca y Finlandia.

Su éxito en YouTube tras 12 años de su estreno

Fue el 24 de enero de 2016 cuando el videoclip publicado en la plataforma de YouTube de la intérprete de ‘Dónde Están Los Ladrones’ alcanzó mil millones de visualizaciones, siendo el vigésimo video de YouTube que logra esta cifra.

Pero cuatro años más tarde, el 26 de agosto de 2018 el videoclip alcanzó 2 mil millones de visualizaciones. Y ahora recientemente los 3 mil millones de visitas en YouTube mientras que en la plataforma musical de Spotify continúa su amplia escalada con más de 519 millones de reproducciones.